Kaiserslautern vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern kriegt es heute in der 2. Bundesliga mit Holstein Kiel zu tun. Wie Ihr die Partie des 19. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Rahmen des 19. Spieltags stehen sich am heutigen Samstag, den 4. Februar, in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel gegenüber. Um 13 Uhr geht die Partie am Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) los. In der Hinrunde trennten sich die heutigen Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Beide Mannschaften haben einen guten Lauf, die aktuell bessere Bilanz dürfen jedoch die Roten Teufel für sich beanspruchen. Die Kieler sind zwar seit vier Spielen ungeschlagen, allerdings endeten zwei davon mit einem Unentschieden. Kaiserslautern gewann hingegen vier Partien in Folge, aktuell liegt man auf einem guten Weg, was den Aufstieg in die Bundesliga betrifft.

Kaiserslautern vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse, somit ist die Frage nach der Übertragung beantwortet. Der Sender, der dafür verantwortlich ist, trägt den Namen Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Dort beginnt um 12.30 Uhr die Vorberichterstattung, Augenblicke vor dem Anpfiff übernimmt dann Jürgen Schmitz die Rolle des Kommentatoren, der Euch mit seiner Stimme das Spiel über begleitet. Weil parallel zu Kaiserslautern-Kiel in der 2. Bundesliga zwei weitere Spiele zeitgleich stattfinden, bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz an, wo Euch alle Tore, Elfmeter, Chancen und kritischen Szenen im Laufe der 90 Minuten gezeigt werden.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in toller Verfassung.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz bietet Sky darüber hinaus auch im Livestream an. Um diesen freizuschalten, bestehen zwei Möglichkeiten: SkyGo einerseits, WOW andererseits. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

OneFootball kümmert sich ebenfalls um die Übertragung des Zweitligaspiels. Für 3,99 Euro könnt Ihr das Spiel erwerben.

Kaiserslautern vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet für die, die auf Sky und OneFootball nicht zugreifen können, mit dem Liveticker die perfekte Alternative an. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Kaiserslautern vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Kaiserslautern vs. Holstein Kiel

Kaiserslautern vs. Holstein Kiel Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 19

19 Datum: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 19. Spieltag