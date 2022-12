Spielervater vermisst - Polizei Villingen sucht Dirk Brünker

Kai Brünker, Stürmer des 1. FC Magdeburg, vermisst seinen Vater Dirk. Seit dem 23. Dezember ist Brünker auf der Suche. Um ihn zu finden, organisierte der Spieler am 26. Dezember eine Suche in Villingen, seiner Heimatstadt im Schwarzwald. Die Aktion, bei der laut Bild über 400 Menschen halfen, blieb jedoch erfolglos, weshalb die Polizei Villingen nun um Unterstützung bittet.

Er sei in der Gaststätte "Ott" in der Altstadt von Villingen-Schwenningen am 23. Dezember abends zuletzt gesehen worden, schildert die Polizei den Sachverhalt in ihrer Suchmeldung. Dirk Brünker sei Brillenträger, habe die Brille jedoch selten auf.

Er sei 1,90m groß, schlank und habe kurze, graue Haare. Der 61-Jährige habe blaue Augen und sei zuletzt mit einer blauen Jeans, einem olivgrünen Parka, braunen Schuhen, einem blauen Sweatshirt mit Streifen sowie einer grünen Jacke gesehen worden. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

© Polizeipräsidium Konstanz Die Polizei Villingen sucht Dirk Brünker, Vater von FCM-Profi Kai Brünker.

Auch der Sport-Club Freiburg teilte den Fahndungsaufruf der Polizei auf Twitter mit dem Wunsch an seine Fans, ihn zu verbreiten und dem Ex-Spieler bei der Suche zu helfen. 2015 wechselte Kai Brünker vom Heimatklub FC 08 Villingen in die Nachbarstadt zur Zweitvertretung des SCF. Dort spielte er bis 2018. Seit 2020 ist er für den 1. FC Magdeburg tätig.