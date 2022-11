2. Bundesliga: Hansa Rostock trennt sich von Trainer Jens Härtel

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich mit sofortiger Wirkung von Aufstiegstrainer Jens Härtel getrennt. Das teilte der Verein am Sonntag mit.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und sind zu dem Fazit gekommen, dass wir nach diesen fast vier gemeinsamen Jahren nun an einem Punkt angekommen sind, an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist", sagte Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa.

Härtel hatte das Traineramt bei der Kogge im Januar 2019 übernommen und war 2021 mit den Rostockern in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Nach 15 Spieltagen steht Hansa auf dem zwölften Tabellenplatz, am Freitag hatte es eine 0:1-Pleite gegen den SV Sandhausen gegeben. Über eine Nachfolgeregelung machte Rostock keine Angaben.

"Die fast vier Jahre, die ich Cheftrainer dieses Vereins sein durfte, werde ich in guter Erinnerung behalten - vor allem die Erfolge, die wir gemeinsam in dieser Zeit erreichen konnten", sagte Härtel.