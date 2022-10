Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr das Sonntagsduell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der HSV und der 1. FC Magdeburg bestreiten am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, eines der drei Sonntagspartien am 13. Spieltag der 2. Bundesliga. Die Begegnung startet um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg

Zwei Niederlagen, 0:7 Tore! So lautet die Bilanz des HSV aus der vergangenen Woche, die aus Sicht der Hamburger eine ganz bittere wurde. Erst unterlag das Team von Tim Walter dem Stadtrivalen St. Pauli mit 0:3, ehe RB Leipzig dem HSV im DFB-Pokal keine Chance ließ. Die 0:4-Pleite am vergangenen Dienstag besiegelte den Achtelfinal-Traum des HSV. In der 2. Bundesliga steht der Hamburger SV dennoch sehr gut da. Mit 25 Punkten befinden sich die heutigen Gastgeber in der Spitzengruppe der Liga.

Ganz anders sieht da das Bild beim 1. FC Magdeburg aus. Der Aufsteiger konnte an den ersten zwölf Ligaspieltagen nur zehn Zähler sammeln und steht damit tief drin im Tabellenkeller. Nach einem Sieg gegen Jahn Regensburg folgten in der 2. Bundesliga zuletzt erneut zwei Niederlagen gegen den SV Sandhausen und den Aufstiegsrivalen Eintracht Braunschweig. Kann Magdeburg-Trainer Christian Titz bei seiner Rückkehr zu seinem Ex-Verein heute drei Punkte einsammeln?

HSV vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, David, Muheim - Meffert - Suhonen, Benes - Königsdörffer, Dompé - Glatzel

1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Piccini, Gnaka, Bell Bell - A. Müller, Elfadli, Kwarteng - Ceka, Atik, El Hankouri

HSV vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV überträgt am heutigen Sonntag Sky die Partie zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg live und exklusiv. Wenn Ihr das Duell lieber im Livestream sehen wollt, bieten sich Euch gleich mehrere Optionen.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) könnt Ihr heute HSV vs. 1. FC Magdeburg live und in voller Länge im Pay-TV erleben. Die Übertragung des Spiels beginnt um 13.00 Uhr. Für Sky wird die Begegnung von Torsten Kunde kommentiert. Alternativ könnt Ihr die Partie zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg heute auch auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Top Event in der Konferenz verfolgen.

© getty Robert Glatzel fehlte unter der Woche im Pokal. Heute dürfte er wieder zurückkehren.

Als Sky-Kunden habt Ihr zwei Möglichkeiten, das Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Magdeburg im Livestream zu sehen. Das geht zum einen mit der Sky-Go-App, mit der Ihr Euer gesamtes Sky-Programm streamen könnt, oder dem Angebot von WOW. OneFootball zeigt heute ebenfalls die Partie live und vollumfänglich im Livestream. Dort seht Ihr als Einzelstream, ganz ohne Abo, die Übertragung von Sky.

HSV vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

HSV vs. 1. FC Magdeburg könnt Ihr am heutigen Sonntag hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde von der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

