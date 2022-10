KSC: Ex-Profi Jan Männer stirbt mit 40 Jahren

Der Karlsruher SC trauert um einen Ex-Spieler. Wie der Zweitligist auf seiner Webseite bekannt gab, starb der frühere Mittelfeldspieler Jan Männer im Alter von 40 Jahren.

"Einer unserer Aufstiegshelden von 2007 ist leider von uns gegangen", schrieben die Karlsruher in der Meldung. "Die gesamte KSC-Familie steckt in tiefer Trauer." Der Klub wünschte den Angehörigen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

Männer, der auch zwei U21-Länderspiele absolvierte, wurde beim SC Freiburg ausgebildet. Für den Sport-Club feierte der frühere Mittelfeldspieler im Januar 2001 sein Bundesligadebüt unter Volker Finke. Insgesamt bestritt Männer 28 Pflichtspiele (drei Tore) für den Sport-Club, ehe er 2003 zum KSC wechselte.

Für die Nordbadener erzielte er in 115 Spielen sechs Tore. Nach dem Bundesligaaufstieg 2007 wechselte er zum SC Paderborn, ein halbes Jahr später beendete er seine Karriere.