Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga treffen am heutigen Mittag Eintracht Braunschweig und St. Pauli aufeinander. Die komplette Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Seit dem 4. Spieltag hat St. Pauli in der Liga keinen Sieg mehr einfahren können. In der Liga befinden sich die heutigen Gäste damit immer noch im Mittelfeld der Tabelle, aber nur zwei Zähler vor dem Gegner Eintracht Braunschweig. Wer kann das Duell für sich entscheiden?

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli - 0:0 Tore - Aufstellung Braunschweig Fejzic - de Medina, Behrendt, Benkovic - Marx, Krauße, Nikolaou, Donkor, Kaufmann - Ujah, Lauberbach Aufstellung St. Pauli Vasilj - Saliakas, Nemeth, Medic, La. Ritzka - Smith, Aremu, Irvine, Hartel - Matanovic, Amenyido

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

1. | Los geht's!

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli: 2. Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Spieler laufen aufs Feld, gleich geht es los.

Vor Beginn: Der 37-jährige Sascha Stegemann wird die Begegnung leiten.

Vor Beginn: St. Pauli ist zudem auswärts seit einem 3:1 beim FC Ingolstadt am 26. Februar und mittlerweile neun Zweitligaspielen sieglos (vier Unentschieden, fünf Niederlagen). Das ist länger als jeder andere aktuelle Zweitligist.

Vor Beginn: Braunschweig ist ein Gegner, der den Hamburgern eigentlich liegt: Sie gewannen gegen kein Team öfter im Unterhaus als gegen den BTSV (zwölf wie gegen Nürnberg und Düsseldorf). Braunschweig kassierte derweil gegen keinen Kontrahenten in der eingleisigen 2. Liga so viele Niederlagen wie gegen St. Pauli. Allerdings gewann die Eintracht das letzte Heimspiel gegen die Kiezkicker im Jahr 2020 mit 2:1.

Vor Beginn: St. Pauli hofft dagegen auf den ersten Erfolg seit Mitte August. Für das Team, das vergangene Saison noch lange um den Aufstieg mitspielte und am Ende auf dem 5. Platz landete, wäre ein weiterer Rückschlag schwer zu verkraften. Die Spitzenplätze würden dann in die weite Ferne rücken, während der Weg zu den Abstiegsrängen nur noch sehr kurz wäre. Ein Sieg würde es St. Pauli zumindest ermöglichen, sich wieder Richtung Tabellenmittelfeld zu orientieren.

Vor Beginn: Und so kann Aufsteiger Braunschweig mit einem Sieg zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsränge verlassen. Zugegebenermaßen würde auch ein Unentschieden zumindest erst mal dafür reichen - aber mit einem Dreier würden die Niedersachsen auch am heutigen Gegner vorbeiziehen. Und das wird sicherlich ihr Ziel sein.

Vor Beginn: Es ist ein Duell der entgegengesetzten Formkurven: Auf der einen Seite hat Braunschweig nach schwierigem Start (ein Punkt nach sechs Spielen) nun in die Spur gefunden und acht Zähler aus den letzten vier Partien gesammelt. Demgegenüber stehen Kiezkicker, die nach den ersten vier Spieltagen sieben Punkte geholt hatten, von den folgenden sechs Begegnungen aber keine mehr gewannen (vier Remis, zwei Niederlagen).

Vor Beginn: Im Vergleich zum 0:0 gegen Heidenheim gibt es zwei Änderungen: Irvine und Matanovic ersetzen Boukhalfa und Johnanes Eggestein (beide Bank).

Vor Beginn: Nach dem 1:1 in Kaiserslautern stellt Michael Schiele einmal um: Henning nimmt auf der Bank Platz, dafür fängt Kaufmann an.

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Klubs in die Partie:

Vor Beginn: Schon seit sechs Spieltagen wartet St. Pauli auf einen Pflichtspielsieg. In der Liga ist das Team von Timo Schultz auf den zwölften Rang zurückgefallen. Nur noch zwei Punkte trennen St. Pauli und Eintracht Braunschweig in der Tabelle. Auf Platz 17 steht der heutige Gastgeber aktuell in der 2. Liga, zeigte sich in der vergangenen Wochen jedoch deutlich formverbessert. Kann Eintracht Braunschweig heute an St. Pauli vorbeiziehen?

Vor Beginn: Die heutige Begegnung startet um 13.00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und St. Pauli.

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Pay-TV seht Ihr heute Eintracht Braunschweig vs. St. Pauli live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr die Partie alternativ in der Zweitliga-Konferenz verfolgen.

Mit der Sky-Go-App oder WOW seht Ihr die Partie zudem im Livestream auf Sky. Ohne Abo, könnt Ihr die Übertragung des Duells zu guter Letzt auch auf OneFootball erleben.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

