Am heutigen Sonntag duellieren sich der SV Sandhausen und Kaiserslautern am 7. Spieltag der 2. Bundesliga. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Mit drei Begegnungen endet heute der 7. Spieltag der 2. Bundesliga. Unter anderem empfängt der SV Sandhausen Kaiserslautern. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, ob Kaiserslautern seinen erfolgreichen Saisonstart fortsetzten kann.

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufsteiger Kaiserslautern ist hervorragend in die neue Saison gestartet. Elf Punkte konnten die heutigen Gäste an den ersten sechs Spieltagen holen. Einziger Wehrmutstropfen: Das Pokalaus in der 1. Runde gegen den SC Freiburg. Anders sieht es beim SV Sandhausen aus. Mit sechs Zähler liegt das Team Alois Schwarz im unteren Tabellendrittel. Kann der SV Sandhausen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge heute einen Sieg einfahren?

Vor Beginn: Die Zweitligapartie wird heute um 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern.

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Ritzmaier - Soukou, Bachmann, D. Kinsombi - Kutucu

Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Ritzmaier - Soukou, Bachmann, D. Kinsombi - Kutucu Kaiserslautern: Luthe - Durm, Bormuth, Tomiak, Zuck - Ritter, Klement - Hercher, Wunderlich, Redondo - Boyd

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) seht Ihr heute das Duell zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern live und in voller Länge im Pay-TV ab 13.00 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr die Partie zudem in der Konferenz sehen. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 13.30 Uhr.

Als Sky-Kunden könnt Ihr alternativ das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern im Livestream erleben. Auf den Livestream des Pay-TV-Senders könnt Ihr mit der Sky-Go-App oder WOW zurückgreifen. OneFootball bietet zudem das heutige Spiel als Einzelstream an.

