Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nordderby am heutigen Freitagabend in der 2. Bundesliga - und eines mit richtig Brisanz: Hannover 96 trifft auf den HSV. Alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV, Livestream und Liveticker erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Heiß her geht es am heutigen Abend in der 2. Bundesliga, wenn sich Hannover 96 und der Hamburger SV zum Nordderby in der HDI Arena treffen. Dabei geht es nicht nur um Prestige und die Vormachtstellung im Norden der Republik, wichtiger sollten für beide Mannschaften die möglichen drei Punkte auf dem Weg zum Aufstieg in die Bundesliga sein.

Beide Mannschaften befinden sich diesbezüglich auf einem guten Weg, haben sich doch beide Teams in der Frühphase der Saison in den oberen Tabellenregionen festgesetzt. Während die Mannen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt mit Platz Vier an den Aufstiegsrängen kratzen, grüßen die Hansestädter gar vom Platz an der Sonne. Mit 21 Punkten aus den ersten neun Ligaspielen steht dabei eine sehr starke Frühform beim HSV zu Buche.

Bleibt Hannover 96 ganz oben dran oder können die Rothosen aus Hamburg ihren Vorsprung auf die Nichtaufstiegsränge sogar noch vergrößern? Das alles könnt Ihr heute live mitverfolgen. Wie Euch das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Es gibt also keine Option, das Spiel im freiempfangbaren Fernsehen zu schauen. Sky ist heute ab 18.00 Uhr mit Vorberichten im Einsatz, bevor sich pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr Kommentator Martin Groß aus dem Stadion meldet.

Ihr habt als Zuschauerin oder Zuschauer die Wahl, ob Ihr das Spiel in der Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1 (HD)) oder im Einzelspiel (Sky Sport Bundesliga 2 (HD)) verfolgen möchtet.

Neben der Übertragung im TV könnt ihr mit dem Sky-Abo auch problemlos im Stream mit dabei sein. Dazu könnt Ihr entweder SkyGo oder WOW nutzen.

Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel über den Pay-TV-Sender Sky zu verfolgen, bleibt Euch die hochattraktive Option des SPOX-Livetickers. Dort bleibt Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

© getty Läuft bisher: Nach neun Spieltagen steht der HSV mit Daniel Heuer Fernandes auf Rang 1 in der 2. Liga.

Hannover 96 vs. HSV: Alle Infos im Überblick

Spieltag: 10. Spieltag, 2. Bundesliga

10. Spieltag, 2. Bundesliga Partie: Hannover 96 vs. HSV

Hannover 96 vs. HSV Datum: 30. September

30. September Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: HDI Arena, Hannover

HDI Arena, Hannover Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD)



Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW



Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, 10. Spieltag: Die aktuelle Tabelle