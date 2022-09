1. FC Heidenheim vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga bekommen es der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Kaiserslautern miteinander zu tun. Wie lässt sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt darüber im Vorfeld auf.

Tabellendritter gegen Tabellensiebter: Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Heidenheim den 1. FC Kaiserslautern in der Voith-Arena. Das Aufeinandertreffen wird am heutigen Sonntag, den 18. September ausgetragen, Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Heidenheim steht bei fünf ungeschlagenen Begegnungen in Folge, hat davon aber auch nur zwei für sich entscheiden können. Dem stehen drei Unentschieden gegenüber - exakt so viele haben die Roten Teufel derweil in den vergangenen drei Spielen eingefahren. Unter anderem gab es ein 4:4 gegen den 1. FC Magdeburg und ein 3:3 gegen Darmstadt 98.

Heidenheim vs. Kaiserslautern: SPOX klärt im Folgenden auf, wie man die Partie live im TV, Livestream und Liveticker miterleben kann.

1. FC Heidenheim vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die 90 Minuten zwischen Heidenheim und dem FCK bekommt Ihr heute live im TV und Livestream nur zu sehen, wenn Ihr ein Sky-Abonnement besitzt, denn Sky besitzt die Rechte an der Live-Ausstrahlung der 2. Liga, geht dementsprechend auch zu diesem Spiel auf Sendung.

© getty Heidenheim mischt in der 2. Bundesliga oben mit.

Los geht es auf Sky Sport Bundesliga 2 mit der Übertragung um 13 Uhr, kommentieren wird Klaus Veltman. Eine Übertragung im Free-TV gibt es zu dem Aufeinandertreffen nicht. Vereinzelte Partien laufen diese Saison auch bei Sport1 im Free-TV, dabei handelt es sich aber immer um das Samstagabendspiel.

Das Sky-Programm werdet Ihr, falls Ihr bei dem Pay-TV-Sender Kunde seid oder es nun werden möchtet, auch via Livestream abrufen können. Zur Verfügung stehen Euch dabei die Plattformen Sky Go und WOW, vormals unter dem Namen Sky Ticket bekannt.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

1. FC Heidenheim vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr Heidenheim gegen Kaiserslautern auch problemlos bei SPOX live verfolgen. Wir bieten einen Liveticker an, der über alle wichtigen Geschehnisse während des Aufeinandertreffens informiert. So verpasst Ihr kein Tor, keine Karten, keine Wechsel, keine möglichen Aufreger - einfach nichts.

Rekord-Knipser Terodde zieht davon! Die besten Zweitliga-Torjäger © getty 1/23 Seit dem 20. November 2021 ist Simon Terodde alleiniger Rekordtorjäger der 2. Bundesliga. Beim 3:4 gegen Rostock stockte der Schalker mit einem Dreierpack sein Konto weiter auf. Hier gibt es das ewige Ranking der besten Torschützen der 2. Liga. © imago images / Rust 2/23 PLATZ 19: Siegfried Reich – 95 Tore in 178 Spielen (Hannover 96, VfL Wolfsburg) © imago images 3/23 Platz 19: Werner Lenz – 95 Tore in 236 Spielen (Union Solingen) © imago images / MIS 4/23 PLATZ 18: Michael Thurk – 96 Tore in 251 Spielen (FSV Mainz 05, Energie Cottbus, FC Augsburg) © imago images 5/23 Platz 17: Emanuel Günther – 98 Tore in 192 Spielen (Karlsruher SC, Wormatia Worms) © imago images 6/23 Platz 16: Klaus Wolf – 99 Tore in 265 Spielen (Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, Union Solingen, Rot-Weiß Lüdenscheid, 1. SC Göttingen, Westfalia Herne) © imago images / pmk 7/23 PLATZ 15: Bruno Labbadia – 101 Tore in 229 Spielen (Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC) © imago images / HochZwei 8/23 PLATZ 14: Marius Ebbers - 102 Tore in 273 Spielen (MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli) © imago images 9/23 Platz 13: Uwe Sommerer – 106 Tore in 256 Spielen (SpVgg Bayreuth) © imago images 10/23 Platz 12: Otmar Ludwig – 107 Tore in 261 Spielen (Fortuna Köln, FC 08 Homburg, SC Freiburg, Freiburger FC, Hessen Kassel) © imago images 11/23 Platz 11: Peter Cestonaro – 111 Tore in 245 Spielen (SV Darmstadt 98, Hessen Kassel) © imago images / Werner Otto 12/23 PLATZ 9: Paul Linz – 115 Tore in 233 Spielen (Freiburger FC, Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück, OSC Bremerhaven) © imago images 13/23 PLATZ 9: Franz Gerber – 115 Tore in 213 Spielen (TSV 1860 München, Hannover 96, Wuppertaler SV, FC St. Pauli, ESV Ingolstadt) © imago images 14/23 PLATZ 8: Gerd-Volker Schock – 116 Tore in 242 Spielen (Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück) © imago images / Stockhoff 15/23 PLATZ 7: Daniel Jurgeleit – 117 Tore in 393 Spielen (Union Solingen, FC 08 Homburg, VfB Lübeck) © imago images 16/23 PLATZ 6: Walter Krause – 120 Tore in 273 Spielen (Kickers Offenbach, SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen © imago images / Alfred Harder 17/23 PLATZ 5: Sven Demandt – 121 Tore in 317 Spielen (Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05) © imago images / Kicker/Liedel 18/23 PLATZ 4: Theo Gries – 123 Tore in 292 Spielen (Alemannia Aachen, Hertha BSC, Hannover 96) © imago images 19/23 PLATZ 3: Karl-Heinz Mödrath – 150 Tore in 272 Spielen (Alemannia Aachen, Fortuna Köln) © imago images 20/23 PLATZ 2: Dieter Schatzschneider – 153 Tore in 201 Spielen (Hannover 96, Fortuna Köln). Der Rekordhalter stand bis vor kurzem noch bei 154, weil Terodde ihm aber auf die Pelle rückte, wurden seine Treffer noch einmal überprüft. © imago images 21/23 Ergebnis: Die DFL entschied, dass das 1:0 der Hannover-Legende beim 4:2-Sieg in Bremerhaven am 28. Juli 1979 nach Überprüfung des NDR-Videomaterials ein Eigentor von Uwe Groothuis war. Schatzschneider reagierte erbost. © imago images 22/23 "Man sollte bei der DFL alle entlassen. Ich bin regelrecht geschockt. Haben die dort nichts anderes zu tun, keine anderen Probleme", polterte er bei der Bild. Terodde hingegen gönnt er seinen Rekord. © getty 23/23 PLATZ 1: Simon Terodde – 161 Tore in 274 Spielen (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV, FC Schalke 04)

1. FC Heidenheim vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 18. September 2022

18. September 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Voith-Arena, Heidenheim

Voith-Arena, Heidenheim TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag