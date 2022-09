Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Samstagabend der HSV den KSC. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und erhaltet alle weiteren Informationen zur Übertragung der Partie.

Nur zwei Zähler trennen den HSV und den KSC aktuell in der Tabelle, formstark zeigt sich aktuell vor allem der KSC. Kann der Karlsruher SC den vierten Sieg in Serie holen oder setzt sich der Gastgeber mit einem Dreier an der Spitze der Tabelle fest?

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 03. September, bestreiten der HSV und der KSC ihre Partie am 7. Spieltag. Das Abendspiel der 2. Bundesliga wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Die heutigen Gäste aus Karlsruher haben einen schwierigen Saisonauftakt erlebt. An den ersten drei Spieltagen der Liga holte der KSC nur einen Punkt, zudem musste das Team von Christian Eichner gegen den SC Paderborn eine 0:5-Klatsche hinnehmen. Seit dem aber läuft es für den KSC. Drei Partien in Folge konnten die heutigen Gäste gewinnen, Jahn Regensburg fertigte Karlsruher am 5. Spieltag mit 6:0 ab. 10 Zähler holte der KSC damit an den ersten sechs Spieltagen.

© getty Robert Glatzel traf in der vergangenen Woche beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Erzielt er auch heute gegen den KSC einen Treffer?

Mit dem HSV wartet auf die Elf von Christian Eichner jedoch ein Spitzenteam der 2. Bundesliga. Der HSV hat nach sechs Spieltagen zwölf Zähler auf dem Konto und befindet sich damit in der Spitzengruppe der 2. Liga. Am vergangenen Spieltag siegte die Mannschaft vom Tim Walter gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0, einen Spieltag zuvor, musste der HSV im Topspiel gegen Darmstadt 98 jedoch eine knappe 1:2-Pleite hinnehmen. Mit dem KSC empfängt der HSV am heutigen Abend eine Mannschaft, die zuletzt stark aufgespielt hat. Kann der Hamburger SV zu Hause dennoch drei Punkte einfahren?

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem HSV und dem KSC zeigt Sport1 heute im Free-TV. Für die Übertragung im Pay-TV zeigt sich zudem Sky verantwortlich. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Optionen das Abendspiel der 2. Bundesliga im Livestream zu verfolgen.

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV beginnt Sport1 heute seine Übertragung der Partie zwischen dem HSV und dem KSC um 19.30 Uhr. Um 20.30 Uhr könnt Ihr auf Sport1 die Begegnung live und in voller Länge verfolgen.

Sky beginnt mit den Vorberichten des Spiels zwischen dem HSV und dem KSC um 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Ab 20.25 Uhr könnt Ihr das Abendspiel der 2. Bundesliga heute zudem live und vollumfänglich auf Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event erleben.

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream seinen gesamten Programms an. Mit diesem Livestream könnt Ihr heute Abend das Spiel zwischen dem HSV und dem KSC ebenfalls live und vollumfänglich auf sport1.de sehen.

Sky bietet Euch als Kunden gleich zwei Optionen HSV vs. KSC im Livestream zu verfolgen. Zu einem könnt Ihr mit der Sky-Go-App die Begegnung im Livestream verfolgen. Alternativ könnt Ihr die Partie auch mit dem Angebot von WOW live erleben. Auf OneFootball könnt Ihr ebenfalls den Livestream von Sky verfolgen. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream erwerben.

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé KSC: Gersbeck - Thiede, M. Franke, Ambrosius, Heise - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Nebel - Batmaz, Schleusener

HSV vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Abendspiel der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und dem KSC heute in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Rasen verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

