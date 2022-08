Eine Begegnung steht in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag noch auf dem Programm, zum Abschluss empfängt der 1. FC Nürnberg noch den HSV. Hier gibt es alle Aktionen im Liveticker.

1. FC Nürnberg vs. HSV - Anpfiff: 20.30 Uhr Tore / Aufstellung 1. FC Nürnberg Mathenia - Valentini, F. Hübner, J. Lawrence, Wekesser - Castrop, Geis, Nürnberger, Möller Daehli - Duah, Daferner Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Leibold - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Nach nun bereits zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga ist der HSV auch diesmal nicht optimal in die Saison gestartet. Zwar konnten die Rothosen drei Begegnungen für sich entscheiden, doch mussten sie sich auch schon zweimal geschlagen geben. Gegen den FCN, der aktuell zwei Zähler weniger auf dem Konto hat, müsste heute ein Sieg her, um die Finger wieder in Richtung Aufstiegsrang zu recken.

Vor Beginn: Austragungsort ist am heutigen Samstag das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Wie gewohnt beginnt das Abendspiel in der 2. Bundesliga um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV.

© getty Der Hamburger SV ist heute beim FC Nürnberg zu Gast.

2. Bundesliga, 1. FC Nürnberg vs. HSV: Offizielle Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Valentini, F. Hübner, J. Lawrence, Wekesser - Castrop, Geis, Nürnberger, Möller Daehli - Duah, Daferner

Mathenia - Valentini, F. Hübner, J. Lawrence, Wekesser - Castrop, Geis, Nürnberger, Möller Daehli - Duah, Daferner Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Leibold - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Fans der beiden Traditionsklubs haben Glück, das heutige Duell wird nämlich wie alle Samstagabendspiele der 2. Bundesliga live im Free-TV gezeigt. Sport1 wird die Begegnung in voller Länge ausstrahlen, sowohl im TV als auch auf sport1.de.

Darüber hinaus ist auch Sky wieder mit von der Partie. Auf Sky Sport Bundesliga 2 laufen ab 20 Uhr die Vorberichte, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD schalten fünf Minuten vor dem Anpfiff nach Nürnberg. Kommentator ist Stefan Hempel.

Livestreams gibt auch auf Seiten von Sky. Schaut dafür einfach bei SkyGo oder WOW vorbei.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

© getty Der FC Nürnberg hat nach fünf Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto.

2. Bundesliga, 6. Spieltag: Die aktuelle Tabelle