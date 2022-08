Der Hamburger SV empfängt den 1. FC Heidenheim am 3. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier lässt sich die Partie im Liveticker verfolgen.

HSV vs. Heidenheim - Anpfiff: 13 Uhr Tore / Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Königsdörffer, Glatzel, Kittel Aufstellung 1. FC Heidenheim Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Maloney, Föhrenbach - Beck, Schöppner, Beste, Pick, Burnic - Kleindienst Gelbe Karten /

HSV vs. 1. FC Heidenheim: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Grob gesagt geht es um den bekannten Zyklus rund um fehlende Gelder und Subventionen, Neuverschuldungen, immer wieder währende Eitelkeiten und Machtkämpfe und natürlich schwirrt auch irgendwo der Name Klaus-Michael Kühne umher. Und sportlich muss der HSV aufpassen, nicht schon wieder früh den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Aufbruch, Erfolgswelle und Euphorie tragen dich schließlich durch eine Saison. Mit Streitereien, Nebenschauplätze und Stolperfallen hat es die letzten vier Jahre dagegen nicht so gut geklappt.

Vor Beginn: Fehlstart oder Kurve kriegen? Schon am 3. Spieltag ist beim Hamburger SV mal wieder ordentlich Druck auf dem Kessel. Schuld daran ist aus sportlicher Sicht eine unnötige wie schmerzhafte Last-Minute-Niederlage zu Hause gegen Hansa Rostock und eine anstrengende (aber immerhin erfolgreiche) Verlängerung im Pokal. Und aus unternehmerischer Sicht die naturgegebenen Selbstzerstörungsprozesse innerhalb des Vereins.

Vor Beginn: Heidenheim war im Pokal auch nicht gerade glorreich unterwegs, brachte den 2:0-Sieg gegen Regionalligist Illertissen aber immerhin nach 90 Minuten unter Dach und Fach. Im Vergleich dazu rotiert Trainer Schmidt kräftig. Müller, Maloney, Schöppner, Beck, Pick und Burnic kommen neu rein. Das halbe Dutzend ersetzt Eicher, Keller, Sessa, Thomalla, Kühlwetter (Bank) und Siersleben (nicht im Kader).

Vor Beginn: Das letzte Pflichtspiel beider Mannschaften war die erste Pokalrunde letzte Woche. Hamburg krampfte sich da zu einem 3:1 n.V. gegen Drittliga-Aufsteiger Bayreuth. Matchwinner wurde Königsdörffer, der als Joker zwei Tore erzielte. Als Lohn gibt es den Startelfplatz anstelle von Bilbija. Außerdem startet Rohr für Sommer-Neuzugang Benes.

Vor Beginn: Die Hamburger sind mit einem 2:0-Erfolg in Braunschweig in die neue Spielzeit gestartet, mussten sich dann aber zuhause Hansa Rostock 0:1 geschlagen geben. Und was springt jetzt heraus? Mit Heidenheim ist ein Team zu Gast, das einen optimalen Auftakt erwischt hat: Erst ein 1:0 gegen Rostock, dann ein 3:0 gegen Braunschweig. Bemerkt? Beide hatten in umgekehrter Reihenfolge dieselben Gegner - kurios.

Vor Beginn: Während die Bundesliga dieses Wochenende in die neue Saison startet, läuft in der 2. Bundesliga bereits der 3. Spieltag. Der Hamburger SV bekommt es an diesem mit dem 1. FC Heidenheim zu tun, die Rothosen empfangen die Schwaben dabei im Volkspark. Anstoß: 13 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

HSV vs. 1. FC Heidenheim: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

HSV vs. 1. FC Heidenheim: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Miterleben könnt Ihr die 2. Bundesliga und somit auch das Kräftemessen zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim live bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die 90 Minuten der Partie auf Sky Sport Bundesliga 3. Dort beginnt die Übertragung um 12.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Kommentieren wird Oliver Seidler.

Das Sky-Programm könnt Ihr auch via Livestream abrufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und WOW (vormals Sky Ticket) zur Verfügung.

