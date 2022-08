Hansa Rostock vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga nehmen es unter anderem Hansa Rostock und der FC St. Pauli miteinander auf. Wie kann man das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Darüber klärt SPOX im Vorfeld mit diesem Artikel auf.

Wem gelingt der dritte Sieg in der laufenden Saison? Gelingt ihm überhaupt einem der beiden? Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga stehen sich unter anderem Hansa Rostock und der FC St. Pauli gegenüber.

Beide Mannschaften stehen nach vier absolvierten Begegnungen bei je zwei Erfolgserlebnissen, wobei die Hamburger zudem einmal unentschieden spielten sowie einmal verloren. Auf Seiten der Rostocker stehen den beiden dreifachen Punktgewinnen zwei Niederlagen gegenüber.

Ein Punkt trennt die Kontrahenten demzufolge in der Tabelle voneinander. Das Aufeinandertreffen steigt am heutigen Sonntag, den 21. August, Anstoß ist um 13.30 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock vs. St. Pauli: SPOX klärt im Folgenden auf, wie man die Partie live im TV, Livestream und Liveticker miterleben kann.

© getty St. Pauli hat am vergangenen Wochenende 3:0 gegen Magdeburg gewonnen.

Hansa Rostock vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Rostock und St. Pauli nicht im Stadion wird anschauen können, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der Rechteinhaber für die komplette Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Sonntag stets in voller Länge. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft parallel bei Sport1 im Free-TV. Hansa gegen St. Pauli wird auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein, die Vorberichte beginnen um 13 Uhr.

Das Live-Programm wiederum lässt sich dann auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und WOW, das zuletzt noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt war.

Hansa Rostock vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet sich SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

2. Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 5. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.08., 18:30 Hamburg 1:2 Darmstadt 98 19.08., 18:30 Magdeburg 0:4 Hannover 20.08., 13:00 Paderborn 7:2 Holstein 20.08., 13:00 Sandhausen 1:2 Nürnberg 20.08., 13:00 Regensburg 0:6 Karlsruhe 20.08., 20:30 Braunschweig 2:2 Düsseldorf 21.08., 13:30 Greuther Fürth -:- Kaiserslautern 21.08., 13:30 Heidenheim -:- Bielefeld 21.08., 13:30 Rostock -:- St. Pauli

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 5. Spieltag