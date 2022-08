Arminia Bielefeld vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV ist heute zu Gast bei Arminia Bielefeld. Wie Ihr das Duell des 4. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr von SPOX in diesem Artikel erklärt.

Arminia Bielefeld ist katastrophal in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Aus den ersten drei Ligaspielen konnte der Bundesliga-Absteiger keinen einzigen Punkt mitnehmen. Der Gegner der Arminia am heutigen Samstag, den 13. August, Hamburger SV, ist dagegen in viel besserer Form. Die Norddeutschen wollen nämlich genau dort hin, von wo Bielefeld in der vergangenen Saison gekommen ist - in die Bundesliga - und haben solide sechs Punkte auf der Habenseite.

Arminia Bielefeld vs. HSV, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Stadion

Die Partie des 4. Spieltags wird um 13 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der Schüco-Arena in Bielefeld. Es ist das fünfte Mal, dass sich Bielefeld und Hamburg in der 2. Bundesliga gegenüber stehen.

© getty Der Hamburger SV hat auch in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga im Visier.

Arminia Bielefeld vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga gehört auch in dieser Saison zum umfangreichen Rechtepaket von Sky. Aus diesem Grund bietet der Pay-TV-Sender die Partie Bielefeld gegen Hamburg heute live und in voller Länge an. Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD), wo Torsten Kunde kommentiert.

Nebenbei lässt sich die Partie auch auf eine andere Art und Weise verfolgen, nämlich mit der Konferenz, die heute drei Viertel des Zweitliga-Samstags abdeckt. Die drei Spiele, die um 13 Uhr angepfiffen werden, seht Ihr in einer Übertragung zusammengefasst bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event (HD).

Dieselben Kanäle müsst Ihr zudem aufsuchen, wenn Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream schauen wollt. Das SkyGo-Abonnement ermöglicht Euch dabei, gemeinsam mit WOW, den Zugriff auf den Stream.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

OneFootball ist ebenfalls für die Übertragung von Bielefeld vs. HSV im Einsatz. Das Spiel kostet 3,99 Euro.

Arminia Bielefeld vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert die Partie live mit. Somit können auch die, die das Sky- oder OneFootball-Angebot nicht nutzen können, live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Arminia Bielefeld und dem Hamburger SV.

Arminia Bielefeld vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Bielefeld: Kapino - Klünter, Jäkel, Hüsing, Oczipka - Rzatkowski, Vasiliadis - Okugawa, Hack - Klos, Serra

Kapino - Klünter, Jäkel, Hüsing, Oczipka - Rzatkowski, Vasiliadis - Okugawa, Hack - Klos, Serra Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

Arminia Bielefeld vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld - Hamburger SV

Arminia Bielefeld - Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: Samstag, 13. August 2022

Samstag, 13. August 2022 Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag