1. FC Nürnberg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga tragen der 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV am 6. Spieltag das Top-Duell am Samstagabend aus. SPOX teilt hier mit, wie Euch die Partie im TV, Livestream und Liveticker nicht entgeht.

Auch eine fünfte Saison in Folge muss der Hamburger SV nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der 2. Bundesliga verbringen. Im Mai sind die Rothosen in der Relegation an Hertha BSC gescheitert, auf einen 1:0-Auswärtssieg folgte eine 0:2-Heimniederlage.

Klappt es in dieser Spielzeit mit der Rückkehr in das deutsche Oberhaus? Der Auftakt ist nicht astrein verlaufen, aber auch nicht sonderlich schlecht. Zu Buche stehen beim HSV nach fünf Spieltagen drei Erfolge und zwei Pleiten - das macht aktuell Tabellenplatz fünf.

Am 6. Spieltag gastieren die Hamburger auswärts beim 1. FC Nürnberg. Die Franken befinden sich nach zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf Rang zwölf, haben jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf den HSV. Im Max-Morlock-Stadion geht es am heutigen Samstag, den 27. August zwischen den beiden Teams zur Sache, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Wie lässt sich Nürnberg gegen HSV live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt darüber im Vorfeld der Begegnung auf.

© getty Der HSV will erneut um den Aufstieg kämpfen.

1. FC Nürnberg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der kompletten 2. Liga liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky, der Euch somit auch heute das Spiel zwischen dem Club und dem HSV zeigt. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die 90 Minuten live zu sehen, wenn man nicht gerade im Stadion ist - und das sogar im Free-TV.

Sport1 zeigt bekanntermaßen in der 2. Liga immer die Partien, die samstagabends ausgetragen werden. Die Vorberichterstattung beginnt heute um 19.30 Uhr, verfolgen könnt Ihr das TV-Programm dann auch via Livestream auf sport1.de.

Auf Sky müsst Ihr derweil nach Sky Sport Bundesliga 2 Ausschau halten, um Nürnberg gegen Hamburg zu sehen. Los geht es um 20 Uhr. Und auch hier könnt Ihr auf einen Livestream zurückgreifen, wofür Euch wiederum Sky Go und WOW als Plattformen zur Verfügung stehen.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

1. FC Nürnberg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Und dann wäre da auch noch SPOX. Hier nämlich bekommt Ihr alles Wichtige, was sich in den 90 Minuten samt Nachspielzeit tut, schriftlich im Liveticker serviert.

HSV-Bilder des "Grauens": Happy Birthday, HW4! © imago images 1/29 Heiko Westermann wird am 14. August 39. Eine gute Gelegenheit, unsere (liebgemeinten) HSV-Bilder des Grauens auszupacken. Da jagt ein Highlight das nächste - wie zum Beispiel die "Dirty" Lasoggas ... © imago images / christoph reichwein 2/29 Pierre-Michel Lasogga und Mutter Kerstin © imago images / hjs 3/29 Fabian Ernst, Hans-Jörg Butt und Anthony Yeboah (v.l.) © imago images / baering 4/29 Nico-Jan Hoogma © imago images / sven simon 5/29 Uwe Seeler © imago images / hochzwei / angerer 6/29 Michael Oenning © imago images / bas / hochzwei 7/29 Bastian Reinhardt, Björn Schlicke, Alexander Meier und Stefan Beinlich (v.l.) © imago images / ed gar 8/29 Piotr Trochowski © imago images / oliver ruhke 9/29 Heung-Min Son © imago images / werek 10/29 Franz Beckenbauer © imago images / mis 11/29 Timothee Atouba (im Hintergrund v.l.: Bastian Reinhardt, Nigel de Jong, Guy Demel, Khalid Boulahrouz) © imago images / baering 12/29 Benny Lauth © imago images 13/29 Gert "Charly" Dörfel © imago images / strussfotot 14/29 Martin Jol © imago images / rolf hayo 15/29 Horst Hrubesch © imago images / werek 16/29 Jimmy Hartwig © imago images / oliver hardt 17/29 Mehdi Mahdavikia © imago images / kicker / metelmann 18/29 Willi Schulz © imago images / werek 19/29 Kevin Keegan © imago images / hjs 20/29 Naohiro Takahara © imago images / reporters 21/29 Daniel van Buyten © imago images / sven simon 22/29 Wolfgang Rolff © imago images / kicker / metelmann 23/29 Horst Schnoor © imago images / norbert schmidt 24/29 Ernst Happel (im Hintergrund: Günter Netzer) © imago images / hjs 25/29 Heiko Westermann © imago images / kicker / liedel 26/29 Thomas von Heesen © imago images / hochzwei 27/29 Dietmar Beiersdorfer © imago images / werner otto 28/29 Felix Magath © imago images / thorge huter 29/29 Ailton

1. FC Nürnberg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV

1. FC Nürnberg - Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg TV: Sport1 (Free-TV), Sky (Pay-TV)

(Free-TV), (Pay-TV) Livestream: Sport1.de, Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 6. Spieltag