HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV empfängt am 2. Spieltag der 2. Bundesliga Hansa Rostock. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Hamburger SV will nach dem 2:0-Auftaktsieg über Eintracht Braunschweig am heutigen Sonntag, den 24. Juli, direkt den nächsten Dreier einfahren. Am 2. Spieltag geht es gegen Hansa Rostock, das seine Partie gegen den 1. FC Heidenheim vor einer Woche mit 0:1 verlor.

HSV vs. Rostock ist eine von drei Partien am heutigen Zweitliga-Sonntag, die allesamt um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion, der Heimstätte des HSV.

HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mehrere Optionen ermöglichen es Euch, das Nordduell zwischen Hamburg und Rostock heute live und in voller Länge zu verfolgen.

© getty Der HSV gewann seinen Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0.

HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Zum einen Sky, das sich auch in der Saison 2022/23 um die Übertragung der 2. Bundesliga kümmert. Die Vorberichte zum Spiel beginnen bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff und werden, gemeinsam mit dem gesamten Spiel, auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen.

Das Einzelspiel alleine ist jedoch noch nicht alles, was Sky heute zu bieten hat. Auch die anderen Partien des Tages werden einzeln, aber auch in der Konferenz gezeigt. Die Konferenz läuft auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga Top Event (HD).

HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Bei Sky lassen sich Einzelspiel und Konferenz parallel zur Übertragung im Pay-TV auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Dafür braucht man entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW - je nachdem, ob man bereits Sky-Kunde ist oder nicht.

Darüber hinaus ist neben Sky auch OneFootball mit einem Livestream im Einsatz. Dabei braucht Ihr für OneFootball nicht einmal ein Abo, Ihr müsst einfach das Spiel für 3,99 Euro kaufen.

HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer auf Sky oder OneFootball nicht zugreifen kann, hat die Möglichkeit, HSV gegen Rostock im Liveticker bei SPOX mitzuverfolgen. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Hamburg passiert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock.

HSV vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Hansa Rostock

Hamburger SV vs. Hansa Rostock Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 24. Juli 2022

24. Juli 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

