Im Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden am heutigen Abend den 1. FC Kaiserslautern. Hier im Liveticker könnt Ihr verfolgen, welches Team sich den letzten verbliebenen Platz in der 2. Liga sichern kann.

Zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern kommt es heute zum entscheidenden Duell in der Relegation 2022. Schafft Dynamo heute doch noch den langersehnten Klassenerhalt oder steigt Kaiserslautern nach vier Jahren Drittklassigkeit wieder in die 2. Bundesliga auf? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Rückspiel Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Showdown in der Relegation zwischen Dresden und Kaiserslautern! Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 0:0, damit geht keiner der beiden Teams am heutigen Abend mit einem entscheidenden Vorteil in das Rückspiel. Die letzten vier Spiele verlor Kaiserslautern in der 3. Liga, Dresden hat in der Rückrunde im Vergleich dazu nicht einen einzigen Sieg erringen können. Einen Sieger wird es heute aber in jedem Fall geben und dieser wird in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten!

Vor Beginn: Das Duell der beiden Traditionsteams beginnt heute um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Relegations-Rückspiels zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Rückspiel Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Y. Stark - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer

K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Y. Stark - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer Kaiserslautern: Raab - J. Zimmer, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Niehues - Ritter - Hercher, Wunderlich, Redondo - Boyd

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Rückspiel Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Duell zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern heute auf Sat 1 verfolgen. Ab 19.30 Uhr seht Ihr dort die Partie live und in voller Länge. Der Privatsender bietet Euch mit der ran-App und auf ran.de zudem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu sehen.

Sky überträgt das Relegations-Rückspiel heute auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live und vollumfänglich im Pay-TV. Ab 20.00 Uhr beginnen dort die Vorberichte zu der Partie. Mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket könnt Ihr die Begegnung als Sky-Kunden im Livestream verfolgen. Die Übertragung des Pay-TV-Senders seht Ihr zudem, ganz ohne Abo, als Einzelstream bei OneFootball.

