Bayern-Flop Arp wechselt nach Leihe fest zu Holstein Kiel

Stürmer Jann-Fiete Arp wechselt von Bayern München fest zum Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben die Kieler am Freitag bekannt.

Der 22-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler für Holstein gespielt und erhält nun einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Ich habe mich hier unglaublich wohl gefühlt. Daher war die Entscheidung für mich auch nicht schwer, den Weg der KSV weiter mitgehen zu wollen", sagte Arp. Er freue sich auf eine "richtig tolle Saison".

KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver äußerte sich ebenfalls zufrieden: "Fiete Arp hat sich in der letzten Saison bei uns sehr gut eingelebt. Er hat sich professionell den Herausforderungen in der Mannschaft und der Liga gestellt und sein Potential angedeutet", so der 55-Jährige.

Arp war im Jahr 2019 als vielversprechendes Talent vom Hamburger SV nach München gewechselt, spielte beim Rekordmeister aber in der ersten Mannschaft keine Rolle.

Nach seiner Leihe nach Kiel im vergangenen Sommer absolvierte er dort 23 Zweitligaspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen.