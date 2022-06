Die 18 Zweitligisten befinden sich aktuell mitten in der Vorbereitung für die bevorstehende Saison 2022/23. Ihr wollt wissen, wie Ihr die 2. Bundesliga live im TV und Livestream sehen könnt? Hier erfahrt Ihr es.

Nicht lange nach Ende der Zweitliga-Saison 2021/22, in der der FC Schalke 04 und Werder Bremen als Erster und Zweiter den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft haben, hat auch schon bereits die Vorbereitung für die anstehende Saison 2022/23 begonnen. Die 18 Mannschaften absolvieren gerade oder haben ihr Trainingslager bereits absolviert, zahlreiche Testspiele stehen an, Transfers werden getätigt. Viel Zeit bleibt nicht mehr, da die Meisterschaft bereits in zweieinhalb Wochen losgeht. Der erste Spieltag, und damit auch die 2. Bundesliga, wird am Freitag, den 15. Juli, mit dem Duell 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 eröffnet.

Neben dem Saisonbeginn und dem genauen Spielplan ist auch die Übertragung der 2. Bundesliga interessant. Im Folgenden verrät Euch SPOX, wie Ihr die zweithöchste deutsche Spielklasse in der Saison 2022/23 sehen könnt.

Die Zweitliga-Saison 2022/23 wird am 15. Juli 2022 eröffnet.

2. Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Im Grunde hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison, was die Übertragung der 2. Bundesliga betrifft, nichts geändert. Sky besitzt die Übertragungsrechte und ist demnach auch in der Spielzeit 2022/23 der einzige Anbieter, der alle 306 Spiele live überträgt - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW genutzt werden kann.

Dabei werden die Partien nicht nur einzeln, sondern auch in Form von Konferenzen, die es an jedem Spieltag geben wird, gezeigt. Genutzt werden dafür die Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bis Sky Sport Bundesliga 10 (HD).

Wer also die 2. Bundesliga sehen möchte, kommt nicht um Sky herum. Nichtsdestotrotz werden zahlreiche Partien der bevorstehenden Saison auch von anderen Anbietern übertragen. So auch das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FCK und Hannover. Neben Sky ist für die Begegnung nämlich auch Sat.1 im Einsatz und bietet somit eine Free-TV-Übertragung an.

Außerdem ist auch Sport1 für die Übertragung der 2. Bundesliga verantwortlich. Insgesamt 33 Partien, dabei handelt es sich um die Topspiele am Samstag mit Anpfiff um 20.30 Uhr, laufen im Free-TV und im kostenlosen Sport1-Livestream.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2022/23

Die Anstoßzeiten für die Saison 2022/23 wurden teilweise verändert, so dass die frühen Samstagsspiele um 13 Uhr beginnen, nicht wie letzte Saison um 13.30 Uhr. Das Abendspiel am Samstag bleibt für 20.30 Uhr bestimmt. Freitags wird, bis auf das Eröffnungsspiel, um 18.30 Uhr gespielt, sonntags um 13.30 Uhr.