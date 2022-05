Am 33. Spieltag der 2. Bundesliga duellieren sich heute der KSC und Dynamo Dresden. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker erleben.

In der 2. Bundesliga empfängt der KSC am heutigen Mittag Dynamo Dresden. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob die Gäste sich mit einem Sieg Selbstvertrauen für die anstehende Relegation holen können.

KSC vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sportlich geht es für beide Teams heute um nicht mehr viel. Der KSC befindet sich mit 40 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Dynamo Dresden hingegen steht als Teilnehmer der Relegation schon fest und muss dann in den kommenden Wochen um den Klassenerhalt kämpfen. Wer gewinnt das Duell heute am vorletzten Spieltag in dieser Saison?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen dem KSC und Dynamo Dresden.

KSC vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

KSC: Heeger - Rabold, Gordon, Kobald, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi

KSC vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auf Sky Sport Bundesliga 4 könnt Ihr heute im Pay-TV die Partie zwischen dem KSC und Dynamo Dresden heute live und in voller Länge ab 13.30 Uhr sehen. Die Vorberichte zum Spiel beginnen schon eine halbe Stunde früher um 13.00 Uhr. Das Duell wird für Sky von Hannes Herrmann kommentiert.

Sky bietet Euch mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket gleich zwei Optionen die Partie heute im Livestream zu erleben. Das geht auch mit dem Einzelstream von OneFootball, den Ihr ganz ohne Abo erwerben könnt.

