Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Relegation zur 2. Liga: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen die SG Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. SPOX beantwortet Euch diesbezüglich die Fragen zu folgenden Punkten: Datum, Termine, Übertragung der Spiele im TV und Livestream.

Die Fußball-Saison 2021/22 in Deutschland ist fast zu Ende. In der Bundesliga, sowie in der 2. und in der 3. Liga stehen die Platzierungen zahlreicher Mannschaften bereits vor dem Saisonfinale fest. So ist es auch bei Dynamo Dresden (2. Bundesliga) und dem 1. FC Kaiserslautern (3. Liga).

Dynamo Dresden muss nach dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt bangen. Die Sachsen sind auf Rang 16 in der 2. Bundesliga und werden dort auch die Meisterschaft beenden.

In der Relegation muss Dresden nun gegen den 1. FC Kaiserslautern, den Dritten der 3. Liga, ran. Wer nach Hin- und Rückspiel mehr Tore geschossen hat, erhält ein Ticket für die kommende Zweitliga-Saison 2022/23.

Die Auswärtstorregel fällt in der Relegation weg. Sollte es nach zweimal 90 Minuten immer noch unentschieden stehen, wird eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten) gespielt. Bei erneutem Gleichstand entscheidet ein Elfmeterschießen.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern muss in der Relegation zur 2. Bundesliga an Dynamo Dresden vorbei.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Relegation zur 2. Liga: Datum, Termine

Die 2. Bundesliga wird mit dem 34. Spieltag am 15. Mai offiziell beendet. Die 3. Liga geht sogar einen Tag davor, am 14. Mai, zu Ende. Fans der beiden Mannschaften müssen danach nicht lange warten, um ihre Klubs erneut in Aktion zu sehen. Das Hinspiel der Relegation ist nämlich für den 20. Mai geplant. Um 20.30 Uhr wird dabei das Spiel im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg (Kaiserslautern) angepfiffen. Das Rückspiel geht dann am 24. Mai über die Bühne. Als Spielstätte dient dabei das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Auch das Rückspiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde 20. Mai 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden Hinspiel 24. Mai 20.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern Rückspiel

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Relegation zur 2. Liga: Übertragung im TV und Livestream

Während die Spiele in der Meisterschaft in den meisten Fällen - sei es die 2. oder die 3. Liga - im Pay-TV zu sehen waren, ist dies bei den Relegationsspielen für die 2. Bundesliga nicht unbedingt der Fall. Sky, der Rechteinhaber der 2. Liga, zeigt beide Spiele sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen könnt.

Die Duelle werden jedoch auch im Free-TV übertragen. Um die Spiele kümmert sich neben Sky nämlich auch der Privatsender SAT.1. Parallel dazu laufen die Spiele auch im Livestream bei ran.de. Dieser ist im Gegensatz zum Livestream von Sky kostenlos.

2. Bundesliga: Das untere Tabellendrittel

Platz Klub Spiele Tore Differenz Punkte 13. Jahn Regensburg 33 50:49 1 40 14. Hannover 96 33 32:47 -15 39 15. Sandhausen 33 39:53 -14 38 16. Dynamo Dresden 33 33:45 -12 32 17. Erzgebirge Aue 33 31:72 -41 23 18. Ingolstadt 33 28:62 -34 21

3. Liga: Das obere Tabellendrittel