Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der Relegation die Chance seine herausragende Saison zu krönen und doch noch aufzusteigen. Gegner ist Dynamo Dresden. Wie Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Es geht nun um alles für diese beiden Mannschaften. Die Einen wollen aufsteigen, die Anderen wollen in der Liga bleiben. Die Relegation zur 2.Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden steht an. Im Schlussspurt ging den "Roten Teufeln" am Ende etwas die Luft aus. Am Ende landete man einen Punkt hinter Eintracht Braunschweig auf Platz 3. Trotz der guten Saison entschieden sich die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern auf der Trainerposition zu wechseln. Marco Antwerpen musste seinen Trainerstuhl räumen. Nun soll der neue Coach Dirk Schuster Kaiserslautern zurück in die 2. Bundesliga führen.

Dynamo Dresden hingegen will in der zweiten Liga bleiben. Am Ende langte es für den Aufsteiger der vergangenen Saison nur für den 16. Platz in der Tabelle. Auch hier gab es während der Saison einen Trainerwechsel. Auf Meistertrainer Alexander Schmidt folgte im März Guerino Capretti. Dieser konnte noch kein Spiel als Dynamo Coach gewinnen. Das soll sich nun in der Relegation ändern.

© getty Zuletzt standen sich Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga im Januar 2021 gegenüber. Damals siegte Dynamo mit 4:3.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Bei der Relegation zur 2. Bundesliga habt Ihr mehrere Optionen das Spiel zu verfolgen. Es gibt Optionen im TV und Livestream sowohl für Pay-TV als auch für Free-TV.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Im Pay-TV läuft das Spiel auf Sky. Das Bundesliga-Paket gibt es aktuell zum Preis von monatlich 20,75 Euro im Jahresabonnement. Zudem legt der Sender das Sky-Entertainment-Paket noch mit obendrauf. Ihr habt anschließend Zugriff auf alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie auf die komplette 2. Bundesliga. Natürlich habt Ihr dann auch Zugang zur Übertragung der Relegationsspiele. Um 20 Uhr ist Übertragungsstart bei Sky Sport 1.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Die Relegationsspiele werden aber auch im Free-TV ausgestrahlt. Der Privatsender Sat 1 wird die Spiele zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden zeigen. Ab 19.30 Uhr begrüßt Euch das Team aus Matthias Killing, Matthias Opdenhövel und Andrea Kaiser vom Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Anschließend wird die Partie Wolff Fuss kommentiert.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im Livestream

Auch im Livestream bleiben Euch beide Möglichkeiten offen. Sky stellt seinen Kundinnen und Kunden wie gewohnt SkyGo zur Verfügung. Wer also ein Sky-Abo hat, kann ohne Probleme darauf zugreifen. Zudem gibt es auch noch das SkyTicket. Im Supersport-Paket bekommt Ihr die komplette Auswahl des Pay-TV Senders zur Verfügung gestellt. Unter anderem könnt Ihr neben den Relegationen auch die komplette Formel 1 Saison, die NHL-Playoffs und die heiße Phase der Premier League live mitverfolgen. Das SkyTicket bekommt Ihr zu einem Preis von 19,99 Euro im Monat im Jahresabo. Bei der monatlichen Option kostetet es Euch 29,99 Euro.

Ihr könnt aber auch auf die kostenlose Variante zurückgreifen. Denn Sat 1 bietet Euch den freien Livestreams der Relegation zwischen Kaiserslautern und Dresden an. Auch auf ran.de findet Ihr einen kostenlosen Livestream zum Spiel.

Hier geht es zum Livestream von Sat 1.

Hier geht es zum Livestream auf ran.de.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Kaiserslautern und Dresden heute nicht verpassen wollt, könnt Ihr auch auf SPOX vorbeischauen. Der Liveticker hält Euch hier während der 90 Minuten stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: 1.FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1.FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

1.FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Wettbewerb: 2. Bundesliga Relegation

2. Bundesliga Relegation Runde: Hinspiel

Hinspiel Datum: 20. Mai 2022

20. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Sky, Sat 1

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, Sat 1, ran

Liveticker: SPOX

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Relegation zur 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Relegationsspiele im Überblick