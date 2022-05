Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV kämpft in der 2. Bundesliga um den Aufstieg, will zumindest den Relegationsplatz sichern. Die Rothosen gastieren am 34. Spieltag bei Hansa Rostock. So könnt Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Platz eins: FC Schalke 04. Platz zwei: Werder Bremen. Platz drei: Hamburger SV. Platz vier: SV Darmstadt 98. So sieht das Spitzenfeld in der 2. Bundesliga nach 33 Spieltagen aus. Wie wird es nach dem Wochenende aussehen?

Die Gelsenkirchener stehen bereits als Aufsteiger in die Bundesliga fest, den Bremern reicht dafür gegen Jahn Regensburg schon ein Unentschieden. Geht es nach dem HSV, gewinnt er am heutigen Sonntag, den 15. Mai ab 15.30 Uhr sein Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock und Werder kassiert zuhause eine Niederlage. Dann wären die beiden Nord-Rivalen punktgleich (je 60), der HSV dank der besseren Tordifferenz aber direkt aufgestiegen.

Nach inzwischen vier Spielzeiten in der Zweitklassigkeit werden die Rothosen zumindest aber ihren dritten Platz sichern wollen, der zur Teilnahme an der Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga berechtigt. Ein Erfolg in Rostock ist dabei sicherlich dringend nötig, denn der SV Darmstadt, der zuhause gegen den SC Paderborn antritt, ist punktgleich (je 57).

Hansa Rostock gegen HSV: So könnt Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

© getty Der HSV darf auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen.

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zu Rostock gegen Hamburg müsst Ihr heute bei Sky einschalten, sofern Ihr nichts verpassen möchtet und selbst nicht im Stadion seid. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Partien der 2. Bundesliga live.

Anschauen könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen auf Sky Sport Bundesliga 4, die Übertragung zum Einzelspiel startet um 15.20 Uhr. Torsten Kunde führt Euch dann als Kommentator durch die Begegnung.

Bereits ab 14.30 Uhr könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den Zweitliga-Sonntag einstimmen. Bei Sky stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung, um gegebenenfalls auch von unterwegs aus live nichts zu verpassen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abonnement bei Sky besitzt und Euch ein Liveticker genügen sollte, dann schaut doch heute gerne wieder hier vorbei. SPOX bietet Euch nämlich einen Liveticker an, mit dem Euch von den 90 Minuten definitiv nichts entgehen wird.

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hansa Rostock - Hamburger SV

Hansa Rostock - Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle vor dem letzten Spieltag