In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufstiegsduell zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Wir verfolgen für Euch die komplette Partie hier im Liveticker.

Mit Werder Bremen trifft heute der Spitzenreiter der 2. Bundesliga auf den Tabellendritten St. Pauli. Wer das Duell um den Aufstieg heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

St. Pauli vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenspiel in Liga 2! Der Spitzenreiter Werder Bremen ist am heutigen Nachmittag zu Gast bei St. Pauli, die sich aktuell auf dem dritten Rang in der Tabelle befinden. An der Spitze der 2. Liga sind die Abstände jedoch gering. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams in der Tabelle. Am letzten Spieltag ließen beide Teams im Kampf um den Aufstieg Punkte liegen. St. Pauli verlor seine Partie gegen Hansa Rostock knapp mit 0:1. Bremen kam gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Kann Werder heute die Tabellenspitze verteidigen oder zieht St. Pauli an Bremen vorbei?

Vor Beginn: Das Topduell des 29. Spieltags in der 2. Liga wird heute um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen St. Pauli und Werder Bremen.

St. Pauli vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Zander, Medic, J. Lawrence, Paqarada - Irvine - Buchtmann, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok

Vasilj - Zander, Medic, J. Lawrence, Paqarada - Irvine - Buchtmann, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Mbom, C. Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

St. Pauli vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen St. Pauli und Werder Bremen heute live und exklusiv im TV. Auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8 seht Ihr das Spiel in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender.

Sky bietet Euch zudem mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket gleich zwei Optionen die Partie im Livestream vollständig zu verfolgen. OneFootball zeigt die Partie ebenfalls im Livestream. Diesen könnt Ihr bei dem Streamingdienst als Einzelstream erwerben.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga, 29. Spieltag: Die aktuelle Tabelle