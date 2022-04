Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 ist im Rahmen des 32. Spieltags der 2. Bundesliga zu Gast beim SV Sandhausen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Schalke 04 musste am vergangenen 31. Spieltag einen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga einstecken, als man im Spitzenduell gegen Werder Bremen zum einen das Spiel mit 1:4, zeitgleich aber auch die Tabellenführung verlor. Nun sind die Königsblauen auf Rang zwei, also trotzdem noch weiterhin auf einem guten Weg. Hinter den Schalkern ist jedoch kein großes Polster, so dass sie trotzdem unter Zugzwang stehen.

Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Am heutigen Freitag, den 29. April, ist der FC Schalke 04 zu Gast beim SV Sandhausen, einem Klub aus dem unteren Tabellendrittel. Um 18.30 Uhr erfolgt dafür der Anpfiff, gespielt wird im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

© getty Simon Terodde ist Schalkes Lebensversicherung.

Parallel zu Sandhausen vs. Schalke finden vier weitere Zweitligaspiele statt. Unter anderem ist auch Tabellenführer Werder Bremen im Einsatz. Die Werderaner bekommen es im Nordderby mit Holstein Kiel zu tun. Der FC St. Pauli, der nur drei Punkte hinter Schalke liegt, empfängt am heutigen 32. Spieltag den 1. FC Nürnberg. Die weiteren zwei Spiele sind: 1. FC Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 gegen den Karlsruher SC.

Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie die anderen vier Duelle des heutigen 32. Spieltags wird auch das zwischen dem SV Sandhausen und dem FC Schalke 04 live und in voller Länge von Sky, dem Rechteinhaber der 2. Bundesliga, übertragen. Die Vorberichterstattung des Einzelspiels geht um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) los. Ihr wollt neben Sandhausen vs. Schalke 04 auch die Parallelspiele im Auge behalten? Dann könnt Ihr das dank Sky ebenfalls machen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird nämlich die Konferenz mit allen fünf Zweitligaspielen angeboten.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen könnt Ihr auch den Livestream von Sky nutzen. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

OneFootball ist ein weiterer Anbieter, der das Spiel heute live überträgt. Für den Zugang zu OneFootball braucht Ihr im Gegensatz zu Sky kein Abo, sondern müsst lediglich einmal 3,99 Euro bezahlen.

Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zu Sky und OneFootball gibt es noch eine Möglichkeit, wie Ihr während Sandhausen vs. Schalke 04 live mit dabei sein könnt: den Liveticker von SPOX. Wir tickern nämlich das Wichtigste, das auf dem Rasen in Sandhausen, aber auch auf den anderen Plätzen passiert, live für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem SV Sandhausen und dem FC Schalke 04.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou, Bachmann, Seufert - Testroet

Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou, Bachmann, Seufert - Testroet Schalke 04: Fraisl - Vindheim, Thiaw, M. Kaminski, Ouwejan - Itakura, Latza - Zalazar, Bülter, Churlinov - Terodde

Sandhausen vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Sandhausen vs. FC Schalke 04

SV Sandhausen vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 29. April 2022

29. April 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen

BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle