FC Ingolstadt vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV meldet sich nach dem Sieg gegen Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende zurück im Aufstiegsrennen. Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga müssen die Hamburger nun zum bereits abgestiegenen FC Ingolstadt. SPOX verrät Euch, wie ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Hamburger SV reist am 32. Spieltag der 2. Bundesliga zum FC Ingolstadt. Der bayerische Verein ist bereits in der vergangenen Woche nach einem 2:2-Unentschieden gegen den Karlsruher SC vorzeitig in die 3. Liga abgestiegen. Nur ein Sieg und insgesamt sieben Punkte konnte der FCI in der Hinrunde dieser Spielzeit erringen. Natürlich viel zu wenig, um den Klassenerhalt in der Liga zu schaffen. Nun möchten sich die Oberbayern ordentlich aus der 2. Bundesliga verabschieden.

Der HSV träumt hingegen weiterhin vom Aufstieg. Gerade einmal drei Punkte trennen die Hamburger vom Relegationsplatz. In der vergangenen Woche gab es gegen den SSV Jahn Regensburg einen späten 4:2-Erfolg. Man ist nun gegen den FC Ingolstadt klarer Favorit. Um den Traum von der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga zu erhalten ist ein Sieg Pflicht.

© getty Die Hamburger Bakery Jatta und Miro Muheim kämpfen gegen Ingolstadts Maximilian Neuberger um den Ball.

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auf Sky Sport 3 (HD) beginnt die Vorberichtserstattung zur Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga ab 13 Uhr. Zur selben Zeit startet auch auf Sky Sport 4 (HD) die Übertragung des Einzelspiels zwischen dem FCI und dem HSV. Alternativ werden ebenfalls auf Sky Sport 7 (HD) die Konferenz und auf Sky Sport 8 (HD) das Einzelspiel übertragen.

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV

Ihr wollt sehen wie sich der HSV in Ingolstadt schlägt? Dazu benötigt Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky. Aktuell gibt es für 26 Euro monatlich im Jahresabo alle Spiele der zweiten Liga sowie die Samstagsspiele der erste Bundesliga live zu sehen. Sky legt zudem im Rahmen einer Aktion das Entertainment Plus-Paket inklusive Netflix oben drauf. Für weitere 4,40 Euro im Monat könnt Ihr auch noch das Sport-Paket dazu haben. Damit habt Ihr Zugriff auf weiteren Sport wie beispielswiese die Formel 1 oder die NHL.

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Als Sky-Kunde könnt Ihr im Livestream auf SkyGo zurückgreifen.

Oder Ihr wählt das Sky Ticket. Im Supersport Ticket könnt Ihr neben der Samstagsspiele der 1. Bundesliga und der kompletten Spieltage der 2. Bundesliga auch auf die komplette Sportpalette des Pay-TV-Senders zurückgreifen. Im Jahresabonnement kostet Sky Ticket aktuell 19,99 Euro im Monat. 29,99 Euro müsst Ihr bei einem monatlichen Abonnement bezahlen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

OneFootball bietet ebenfalls die Liveübertragung zwischen Ingolstadt und Hamburg an. Um Zugang zu bekommen braucht Ihr bei OneFootball kein Abo. Es langt hingegen einmal 3,99 Euro für das Spiel zu bezahlen.

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr möchtet das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem HSV live verfolgen, habt aber kein Pay-TV-Abo? Bei SPOX könnt ihr die 2. Bundesliga im Liveticker verfolgen. Entweder Ihr wählt das Einzelspiel oder die komplette Samstagskonferenz.

Hier geht's zum Liveticker FC Ingolstadt - HSV.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

FC Ingolstadt vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Ingolstadt- Hamburger SV

FC Ingolstadt- Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 30. April 2022

30. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Audi-Sportpark, Ingolstadt TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket, OneFootball

Liveticker: SPOX

FC Ingolstadt vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Jendrusch - Heinloth, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Preißinger, Röhl - Gebauer, Pick - Pat. Schmidt, Bilbija

Jendrusch - Heinloth, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Preißinger, Röhl - Gebauer, Pick - Pat. Schmidt, Bilbija Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert - Jatta, Suhonen - Glatzel, Kaufmann

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag