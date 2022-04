Der Hamburger SV gastiert am 32. Spieltag der 2. Bundesliga beim FC Ingolstadt. Hier gibt's die Begegnung im Liveticker zu verfolgen.

Im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga geht es für den HSV am 32. Spieltag auswärts gegen den FC Ingolstadt zur Sache. SPOX tickert die 90 Minuten live mit.

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Klar ist natürlich: Um eine wirklich realistische Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga zu wahren, muss heute ein Sieg des HSV her - aber allein auch wegen der Verteilung der Rollen, denn die Hanseaten gehen als klarer Favorit in die Partie. Ingolstadt ist nämlich Schlusslicht der 2. Liga und steht schon als Absteiger fest. Anstoß: 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Was geht für den Hamburger SV noch im Kampf um den Aufstieg? Die Rothosen befinden sich nach 31 von 34 Spieltagen in der Tabelle nur auf Rang fünf, aber weil die Mannschaften im Spitzenfeld ja extrem dicht beieinanderliegen, ist theoretisch noch alles möglich. Der Rückstand auf Spitzenreiter Werder Bremen beträgt sechs Punkte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker!

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Ingolstadt: Jendrusch - Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke - Preißinger, Röhl - Gebauer, Pick - Schmidt, Bilbija

Jendrusch - Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke - Preißinger, Röhl - Gebauer, Pick - Schmidt, Bilbija HSV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert - Jatta, Suhonen - Glatzel, Kaufmann

FC Ingolstadt vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zu sehen bekommt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Ingolstadt und dem HSV heute live bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt ohnehin jedes Spiel der 2. Bundesliga, weil er die exklusiven Übertragungsrechte an dem kompletten Wettbewerb besitzt.

Gesendet wird das Duell Ingolstadt gegen Hamburg auf Sky Sport Bundesliga 4, Kommentator ist Oliver Seidler. Mit Sky Go und Sky Ticket habt Ihr zwei Plattformen als Möglichkeiten, das TV-Programm auch als Livestream abzurufen.

