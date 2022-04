In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute Jahn Regensburg. SPOX tickert das Aufeinandertreffen hier live mit.

32. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am heutigen Samstagnachmittag geht es unter anderem mit dem Duell Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg weiter. Die Partie im Liveticker.

Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eine der heutigen Partien: Dynamo Dresden trifft Zuhause auf Jahn Regensburg. Anders formuliert: Der vor diesem Spieltag Tabellen-16. empfängt den Zehnten. Die Sachsen kämpfen um den Klassenerhalt, liegen derzeit auf dem Relegationsrang. Der SSV dagegen befindet sich im relativ gesicherten Mittelfeld, beide Teams trennen neun Punkte.

Vor Beginn: In der 2. Bundesliga geht dieses Wochenende der 32. Spieltag über die Bühne. Nachdem am Freitag die ersten fünf Begegnungen absolviert worden sind, stehen am heutigen Samstag die restlichen vier aus. Los geht es um 13.30 Uhr. Am Sonntag wird wegen des 1. Mai-Feiertags- nicht gespielt.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark - Weihrauch, Will - Königsdörffer, Daferner, Batista Meier

Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark - Weihrauch, Will - Königsdörffer, Daferner, Batista Meier Regensburg: Meyer - Saller, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Shipnoski - Albers

Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg live im TV oder Livestream verfolgen? Kein Problem. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Rechte an der Übertragung der kompletten Zweitliga-Saison und zeigt Euch besagte Partie heute auf Sky Sport Bundesliga 5.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Kommentieren wird Jürgen Schmitz. Mit Sky Go oder Sky Ticket stehen Euch Plattformen zur Verfügung, mit denen Ihr das Spiel im Livestream seht.

