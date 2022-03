FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der FC Ingolstadt und der FC Schalke 04 aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Zum Abschluss des 26. Spieltags stehen sich am heutigen Sonntag, den 13. März, in der 2. Bundesliga der FC Ingolstadt und der FC Schalke 04 gegenüber. Die Partie wird um 13.30 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt angepfiffen. Gleichzeitig finden in der 2. Bundesliga zwei weitere Duelle statt: Der Karlsruher SC empfängt den SSV Jahn Regensburg, Hannover 96 trifft auf den 1. FC Nürnberg.

Trotz der 3:4-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Hansa Rostock und eines Unentschiedens gegen den KSC die Woche davor geht Schalke 04 heute als Favorit ins Duell mit dem FC Ingolstadt, der das Tabellenschlusslicht bildet.

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Sonntag, 13. März 2022 13.30 Uhr Karlsruher SC SSV Jahn Regensburg Sonntag, 13. März 2022 13.30 Uhr Hannover 96 1. FC Nürnberg Sonntag, 13. März 2022 13.30 Uhr FC Ingolstadt FC Schalke 04

© getty Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis wurde entlassen. Für ihn übernimmt Co-Trainer Mike Büskens.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV zum Spiel zwischen Ingolstadt und Schalke 04 wird es nicht geben. Das heißt jedoch nicht, dass Ihr die Partie nirgends live verfolgen könnt. Sky besitzt die Übertragungsrechte und bietet die Begegnung um 13 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) an. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Martin Groß.

Wer die Parallelspiele ebenfalls im Auge behalten möchte, sollte am besten die Sonntagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) anmachen. Auch die geht um 13 Uhr los.

Einzelspiel oder Konferenz - beides könnt Ihr zudem auch im Livestream bei Sky verfolgen. Um dies umzusetzen, braucht Ihr lediglich ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

OneFootball ist ebenfalls für die Übertragung von Ingolstadt vs. Schalke 04 zuständig. Anders als bei Sky reicht hierfür eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro, da OneFootball auf einem Pay-per-View-Modell basiert.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr lieber nichts für das Zweitligaspiel bezahlen wollt, gibt es auch für Euch eine passende Lösung: den Liveticker von SPOX. Alle wichtigen Spielszenen werden Euch genauestens beschrieben. Auch die Parallelspiele und eine Konferenz werden auf SPOX angeboten.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Schalke 04.

Hier geht es zum Liveticker der Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Stojanovic - Stevanovic, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Linsmayer, Röhl - Pick, Bilbija - Pat. Schmidt, Eckert Ayensa

Stojanovic - Stevanovic, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Linsmayer, Röhl - Pick, Bilbija - Pat. Schmidt, Eckert Ayensa Schalke 04: Fraisl - Matriciani, Itakura, M. Kaminski, Ouwejan - Palsson - Drexler, Zalazar - Churlinov, Bülter - Terodde

2. Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag