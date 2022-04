In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden am heutigen Abend Schalke 04. Die gesamte Begegnung am 28. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach der Länderspielpause trifft Dynamo Dresden heute Abend auf Schalke 04. Ob Schalke 04 heute der Sprung in die Aufstiegszone gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der Länderspielpause beginnt am heutigen Tag der Schlussspurt in der 2. Liga. Mit ihrem neuen Trainer Mike Büskens konnte der S04 in der Liga zuletzt zwei Siege einfahren und befindet sich somit mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Die heutigen Gastgeber aus Dresden befinden sich als Tabellensechzehnte dagegen im Abstiegskampf. Gegen die Topklubs aus St. Pauli und Nürnberg holte Dynamo zuletzt jedoch jeweils einen Punkt. Stolpert Schalke 04 heute auch gegen den Aufsteiger aus Dresden?

Vor Beginn: Die Begegnung am 28. Spieltag der 2. Liga wird heute um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04.

Dynamo Dresden vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - S. Mai - Diawusie, Y. Stark, Mörschel, M. Schröter - Drchal

K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - S. Mai - Diawusie, Y. Stark, Mörschel, M. Schröter - Drchal Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Matriciani, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

Dynamo Dresden vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 am heutigen Abend exklusiv im Pay-TV und im Livestream. Um 18.00 Uhr beginnt die Übertragung des Senders auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Partie verfolgt für Euch als Kommentator Hansi Küpper. Alternativ seht Ihr die Partie auch in der Konferenz, zusammen mit den übrigen Zweitligaspielen am Freitag, auf Sky Sport Bundesliga 1.

Sky bietet Euch mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket gleich zwei Optionen die Partie zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 im Livestream zu erleben. Zudem könnt Ihr auf OneFootball ebenfalls die Übertragung von Sky im Livestream sehen. Dort könnt Ihr die Partie jedoch als Einzelstream kaufen, ganz ohne Abonnement.

