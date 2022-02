Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der SV Sandhausen den HSV. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der HSV duelliert sich am 23. Spieltag der 2. Bundesliga mit dem SV Sandhausen. Können die Hamburger heute im Aufstiegsrennen weiter punkten oder verschafft sich Sandhausen im Abstiegskampf wieder etwas Luft? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den HSV läuft es aktuell. Schon drei Spiele gewannen die Hamburger in der Liga in Folge. Mit dem FC St. Pauli und dem SV Darmstadt 98 bezwang der HSV dabei zudem zwei direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Der SV Sandhausen hingegen ist aktuell nur 15. in der Tabelle, holte aber satte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

Vor Beginn: Das Spiel zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV.

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull, Bachmann - Ajdini, Berko - Testroet

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt sich im TV heute exklusiv für die Übertragung der Partie verantwortlich. Auf Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga 9 seht Ihr die Partie auf dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 könnt Ihr zudem die Partie in der Konferenz sehen, zusammen mit den übrigen Zweitligapartien des Samstags.

Sky bietet Euch ebenfalls zwei Möglichkeiten das Spiel im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel ebenfalls bei OneFootball streamen. Diesen Livestream könnt Ihr bei OneFootball als Einzelstream ohne Abo erwerben.

2. Bundesliga, 23. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 FC St. Pauli 22 45:31 14 41 2 Werder Bremen 22 43:30 13 41 3 Hamburger SV 22 41:20 21 40 4 SV Darmstadt 98 22 47:29 18 40 5 FC Schalke 04 23 45:27 18 40 6 1. FC Heidenheim 1846 23 29:29 0 38 7 1. FC Nürnberg 22 30:32 -2 33 8 SC Paderborn 07 23 38:30 8 32 9 Jahn Regensburg 22 42:35 7 31 10 Holstein Kiel 22 30:34 -4 31 11 Karlsruher SC 22 38:35 3 29 12 Dynamo Dresden 23 23:31 -8 26 13 Hannover 96 22 18:32 -14 25 14 Hansa Rostock 22 26:35 -9 24 15 SV Sandhausen 22 24:39 -15 24 16 Fortuna Düsseldorf 22 25:31 -6 23 17 Erzgebirge Aue 22 19:42 -23 15 18 FC Ingolstadt 04 22 20:41 -21 14