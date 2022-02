Im Rahmen des 23. Spieltags der 2. Bundesliga trifft der SV Sandhausen auf den HSV. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Durch zwei Siege und einem unentschieden aus den letzten drei Partien konnten die formstarken Sandhausener neuen Mut sammeln und die Abstiegsränge vorerst verlassen. Der sich im Abstiegskampf befindende Klub braucht weiterhin dringend Punkte, um über dem Strich zu bleiben. Das sich auf Platz 16. Befindende Düsseldorf ist weiterhin nur einen Punkt entfernt.

Der HSV konnte aus den letzten drei Spielen sogar ganze neun Punkte mitnehmen. Durch diese Punkteausbeute haben sich die Hamburger zurück auf Platz drei gekämpft. Ein direkter Aufstiegsplatz ist nur einen Punkt entfernt, der vierte Platz allerdings ebenso. Um weiterhin im Aufstiegsrennen mitzumischen, zählen für den HSV nur Siege.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 23. Spieltag

Bundesliga, 23. Spieltag Datum & Uhrzeit: 19. Februar, 13:30 Uhr

19. Februar, 13:30 Uhr Austragungsort: BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen

BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen TV-Übertragung: Sky

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der einzige Sender, der das heutige Zweitligaspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV live und in voller Länge überträgt, ist Sky. Der Pay-TV-Sender bietet das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 & 9 an. Hansi Küpper führt Euch als Kommentator der Partie durch die vollen 90. Minuten.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) wird außerdem auch die Samstagskonferenz angeboten. Dort werden neben der Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV auch die anderen Parallelspiele abgebildet.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream hat Sky das Einzelspiel und die Konferenz im Angebot. Diesen könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Onefootball bietet euch die Partie SV Sandhausen vs. HSV ebenfalls in einem kostenpflichtigen Livestream an.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Um bei der Partie SV Sandhausen vs. HSV nichts zu verpassen, müsst Ihr nicht unbedingt Zugang zu Sky oder OneFootball haben. SPOX tickert die Partie nämlich auch mit. So werdet Ihr während der 90 Minuten über alle wichtigen Szenen informiert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie: SV Sandhausen vs. HSV.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull, Bachmann - Ajdini, Berko - Testroet

Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull, Bachmann - Ajdini, Berko - Testroet HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

