Der FC Schalke empfängt Jahn Regensburg am 21. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier das gesamte Spiel im Liveticker.

Dreipunktespiel in der oberen Tabellenhälfte, wenn Jahn Regensburg (8.) zu Gast beim FC Schalke (4.) ist - Regensburg zieht mit einem Sieg punktgleich! Das gesamte Duell am 21. Spieltag der 2. Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Schalke vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Cheftrainer Dimitrios Grammozis hat jüngst auch noch eine weitere interessante Option für die Offensive zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem Südkoreaner Dong-Gyeong Lee. Der 24-Jährige kam per Leihe von Ulsan Hyundai, Schalke besitzt zudem eine Kaufoption.

Vor Beginn: Das letzte Mal als die Schalker ein Spiel in der 2. Bundesliga bestritten haben, stand es am Ende 5:0 für Schalke gegen Erzgebirge Aue. Das ist zwar zwei Wochen her, die Gelsenkirchener sind dennoch als in Topform einzuschätzen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Schalke vs. Jahn Regensburg am 21. Spieltag der 2. Bundesliga! Das Spiel wird um 13 Uhr angepfiffen.

Schalke vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fraisl - Itakura, Sané, Thiaw - Vindheim, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer

Fraisl - Itakura, Sané, Thiaw - Vindheim, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer Regensburg: A. Meyer - Faber, S. Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Besuschkow - Singh, Boukhalfa, Wekesser - Albers

Schalke vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Schalke vs. Jahn Regensburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga. Kommentator Jürgen Schmitz empfängt Euch um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4.

Ihr könnt die Übertragung des Senders auch mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

