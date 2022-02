Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga duellieren sich heute der KSC und Schalke 04. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Aufstellung KSC Gersbeck - Thiede, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi Aufstellung Schalke 04 Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Churlinov, Flick, Ouwejan, Mikhailov, Idrizi - Terodde, Bülter

KSC vs. Schalke 04: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Dämpfer gegen Fortuna Düsseldorf ist der FC Schalke 04 am letzten Spieltag mit einem 2:0-Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Punkte waren im Kampf um den Aufstieg sehr wichtig für den S04 - die Spitze in der 2. Liga ist nämlich immer noch sehr eng beisammen. Der KSC befindet sich zwar nicht im Aufstiegsrennen, befindet sich aber dennoch aktuell in hervorragender Form. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge gegen den 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel. Geht die Siegesserie des KSC heute gegen Schalke 04 weiter?

Vor Beginn: Die Begegnung des 24. Spieltags wird heute um 13.30 Uhr im BBBank Wildpark Karlsruhe angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem KSC und Schalke 04.

KSC vs. Schalke 04: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

KSC: Gersbeck - Thiede, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi

Gersbeck - Thiede, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller, P. Hofmann, Choi Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Churlinov, Flick, Ouwejan, Mikhailov, Idrizi - Terodde, Bülter

KSC vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem KSC und Schalke 04 heute live und in voller Länge exklusiv im TV. Das Spiel seht Ihr beim Pay-TV-Sender ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8. Sky zeit die Partie ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 in der Konferenz.

Die Übertragung von Sky könnt Ihr auch im Livestream verfolgen. Das geht mit der Sky Go-App oder Ihr bucht Euch beim Pay-TV-Sender das Sky Ticket. Auf OneFootball könnt Ihr das Spiel zwischen dem KSC und Schalke 04 auch im Livestream erleben. Dort könnt Ihr Euch die Partie als Einzelstream erwerben.

2. Bundesliga, 24. Spieltag: Die Tabelle