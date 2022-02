Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute Hansa Rostock am 24. Spieltag den 1. FC Nürnberg. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und im Livestream und empfehlen Euch einen Liveticker.

2. Bundesliga, Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga ist in vollem Gange! Am heutigen Samstag, 26. Februar, wird in vier Spielen um Punkte gekämpft - so auch in Rostock bei der Partie zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Nürnberg. Im Ostssestadion rollt der Ball ab 13.30 Uhr.

Rostock und Nürnberg trennen vor dem 24. Spieltag 15 Punkte und acht Plätze in der Tabelle. Die Hansestädter stecken mit 25 Punkten als 15. zwar weiterhin mitten im Abstiegskampf, zeigten in den vergangenen Wochen aber aufsteigende Form. Aus den vergangenen vier Spielen holte das Team von Trainer Jens Härtel fünf Punkte.

Der 1. FC Nürnberg orientiert sich mehr am oberen Tabellenende. Der "Club" liegt nur fünf Punkte hinter Platz zwei und hinter dem Relegationsplatz. Am vergangenen Spieltag wurde Jahn Regensburg nach zuvor zwei verlorenen Spielen besiegt. Setzt sich der Aufwärtstrend des 1. FCN heute in Rostock fort?

In der Hinrunde war Erik Shuranov der Nürnberger Matchwinner beim 1:0-Heimsieg gegen Rostock.

2. Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 25. Februar 18.30 Uhr SC Paderborn Erzgebirge Aue 3:3 25. Februar 18.30 Uhr Hannover 96 Holstein Kiel 2:0 26. Februar 13.30 Uhr Karlsruher SC FC Schalke 04 26. Februar 13.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 26. Februar 13.30 Uhr FC Ingolstadt FC St. Pauli 26. Februar 20.30 Uhr Dynamo Dresden SV Darmstadt 98 27. Februar 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 27. Februar 13.30 Uhr Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf 27. Februar 13.30 Uhr Hamburger SV Werder Bremen

Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg heute nur bei Sky. Um den Pay-TV-Sender, der in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live überträgt, empfangen zu können, müsst Ihr allerdings im Besitz eines Abos sein, welches Euch ermöglicht die Spiele der 2. Bundesliga live zu sehen. Hier gibt es eine Übersicht der aktuellen Sky-Sport-Pakete!

Die Übertragung der Partie samt Vorberichterstattung beginnt auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 10 (HD) jeweils um 12.40 Uhr. Kommentator des Spiels ist auf beiden Kanälen Markus Gaupp. Wer lieber den kompletten Liveüberblick über alle Samstagsmittagspiele der 2. Bundesliga haben will, der kann sich auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) die aus den Spielen Rostock vs. Nürnberg, Karlsruher SC gegen Schalke 04 und FC Ingolstadt gegen FC St. Pauli bestehende Konferenz ansehen.

Der Livestream von Sky zu Rostock vs. Nürnberg und der Konferenz ist ebenfalls kostenpflichtig. Kunden des Pay-TV-Senders haben Zugriff auf die Livestreams über die App Sky Go, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

Mit den Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) ist es möglich, den Livestream auf verschiedenen Endgeräten und über den Smart-TV im heimischen Wohnzimmer anzusehen.

© getty Jens Härtel ist seit 2019 Trainer von Hansa Rostock.

Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wie verläuft das Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Nürnberg? Das könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit verfolgen - oder Ihr klickt in unseren Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg.

Hier geht's zum Liveticker der Zweitliga-Konferenz.

Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock : Kolke - T. Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Ingelsson - Sikan, H. Behrens, Fröling - Verhoek

: Kolke - T. Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Ingelsson - Sikan, H. Behrens, Fröling - Verhoek 1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Sörensen, Schindler, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger - Duman, Möller Daehli, Schleimer - Köpke

2. Bundesliga: Die Tabelle am 24. Spieltag