Schalke 04 vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen am ersten Spieltag nach der Winterpause Schake 04 und Holstein Kiel aufeinander. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Im neuen Jahr geht es in der 2. Bundesliga mit dem 19. Spieltag wieder los. Durch ein Unentschieden gegen den HSV vor dem Jahreswechsel ist der Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz bereits auf fünf Punkte gewachsen. Um die anvisierte Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren, muss der Klub aus dem Ruhrpott in den kommenden Spielen eine Schippe drauflegen.

Mit sieben Punkten aus den letzten fünf Spielen tritt Holstein Kiel mehr oder weniger auf der Stelle. Obwohl die Kieler, die am 14. Spieltag noch auf dem Relegationsplatz zur 3. Liga standen, mittlerweile auf Tabellenplatz 12. kletterten, befinden sie sich weiterhin in Abstiegsgefahr.

Schalke 04 vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 19. Spieltag

2. Bundesliga, 19. Spieltag Datum & Uhrzeit: 16.01.2022, 13:30 Uhr

16.01.2022, 13:30 Uhr Austragungsort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV-Übertragung: Live bei Sky Sport

Schalke 04 vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Holstein Kiel heute live sehen will, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Das Einzelspiel wird auf dem Sender Sky sport 2 übertragen. Parallel dazu wird bei Sky Sport 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von Schalke 04 gegen Holstein Kiel zu sehen sein werden.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Bundesliga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele. Lediglich das Samstagabendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das komplette Live-Programm lässt sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen SkyGo und SkyTicket.

Schalke 04 vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zur Partie Schalke 04 vs. Holstein Kiel.

2. Bundesliga: 19. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Partie Ort Fr., 14.01.2022 18:30 SGD - HSV Rudolf-Harbig-Stadion Fr., 14.01.2022 18:30 FCH - H96 Ostseestadion Sa., 15.01.2022 13:30 SVW - F95 Weserstadion Sa., 15.01.2022 13:30 STP - AUE Millerntor-Stadion Sa., 15.01.2022 13:30 FCN - SCP Max-Morlock-Stadion Sa., 15.01.2022 20:30 D98 - KSC Am Böllenfalltor So., 16.01.2022 13:30 S04 - KIE Veltins-Arena So., 16.01.2022 13:30 HDH - FCI Voith-Arena So., 16.01.2022 13:13 SVS - REG BWT-Stadion

© getty Schalke 04 besiegte Holstein Kiel im Hinspiel mit 3:0.

Schalke 04 vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fraisl - Thiaw, Itakura, Sané - Palsson - Vindheim, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Bülter, Terodde

Fraisl - Thiaw, Itakura, Sané - Palsson - Vindheim, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Bülter, Terodde Holstein Kiel: Dähne - Carrera, Wahl, Thesker - Korb, Mühling, Porath, Sterner - Skrzybski - Bartels, Pichler

2. Bundesliga: Die Tabelle am 19. Spieltag