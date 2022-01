Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der HSV und St. Pauli aufeinander. Wie Ihr das Hamburger Stadtderby heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Den Start in die Rückrunde hat sich der HSV sicherlich anders vorgestellt. Nachdem die Hamburger in den letzten beiden Partien nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind, ist man auf Tabellenplatz fünf abgerutscht. Im heutigen Derby gegen den Stadtrivalen geht es neben wichtigen drei Punkten im Aufstiegsrennen auch um eine Menge Prestige.

Bei St. Pauli läuft es in der Liga momentan noch nicht richtig rund. Nachdem der Rückrundenauftakt krachend verloren ging, reichte es vergangenes Wochenende nur zu einem Punkt. Aktuell halten sich die "Kiezkicker" noch mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Damit das so bleibt, soll wie schon in der Hinrunde ein Sieg gegen den ungeliebten Nachbarn eingefahren werden.

HSV vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 20. Spieltag

Bundesliga, 20. Spieltag Datum & Uhrzeit: 21. Januar, 18:30 Uhr

21. Januar, 18:30 Uhr Austragungsort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV-Übertragung: Sky

© getty Bakery Jatta trifft mit dem HSV in der 2. Bundesliga auf St. Pauli.

HSV vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Sky überträgt das Spiel heute live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Bundesliga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele. Das Spiel am Samstagabend läuft bei Sport1 im Free-TV.

Die heutige Partie könnt Ihr auch im Livestream verfolgen. Dafür stehen euch die Plattformen SkyGo und SkyTicket zur Verfügung.

HSV vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist bei der Partie zwischen dem HSV und St. Pauli mit einem Liveticker im Einsatz. Dabei wird für euch das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Spielminute genauestens beschrieben.

Hier geht es zur Partie HSV vs. St. Pauli.

2. Bundesliga: 20. Spieltag im Überblick

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts 21.01.

18:30 Hamburg St. Pauli 21.01.

18:30 Düsseldorf Nürnberg 22.01.

13:30 Paderborn Bremen 22.01.

13:30 Rostock Heidenheim 22.01.

13:30 Ingolstadt Darmstadt 98 22.01.

20:30 Aue Schalke 04 23.01.

13:30 Karlsruhe Sandhausen 23.01.

13:30 Hannover Dresden 23.01.

13:30 Regensburg Holstein

HSV vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, Schonlau, Vuskovic, Heyer - Kinsombi, Meffert, Reis, Kittel - Alidou, Glatzel

Heuer Fernandes - Gyamerah, Schonlau, Vuskovic, Heyer - Kinsombi, Meffert, Reis, Kittel - Alidou, Glatzel Pauli: Vasilj - Paqarada, Medic, Ziereis, Ohlsson - Hartel, Smith, Irvine, Buchtmann - Dittgen, Burgstaller

2. Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag