Der 20. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute mit dem Hamburger Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli eröffnet. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der 20. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt heute mit einem Kracher! Das 107. Hamburger Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli steht an. Beide Klubs sind nach ihren Pokalerfolgen am vergangenen Dienstag voll mit Selbstvertrauen. Wer kann den Schwung mitnehmen und das Derby für sich entscheiden?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

HSV vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das heutige Hamburger Stadtderby verspricht einiges an Spannung. Zum einen trennen die beiden Rivalen in der Tabelle nur sechs Punkte - der FC St. Pauli führt die 2. Bundesliga an, der HSV ist Fünfter. Zum anderen gehen beide Klubs mit reichlich Selbstvertrauen in das Duell. Beide sicherten sich am vergangenen Dienstag ein Ticket für das DFB-Pokalviertelfinale - und warfen dabei einen Erstligisten raus. Die Rothosen gewannen gegen den 1. FC Köln im Elfmeterschießen. St. Pauli kegelte den amtierenden Pokalsieger Borussia Dortmund mit 2:1 aus dem Wettbewerb.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.30 Uhr im Volksparkstadion, der Spielstätte des HSV, angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 107. Hamburger Stadtderby zwischen den Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli.

HSV vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Hamburger Stadtderby heute live - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten könnt.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) geht die Übertragung um 18 Uhr los, Toni Tomic kommentiert die Partie von Anfang bis zum Schlusspfiff. Parallel dazu läuft bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Zweitligakonferenz.

Außerdem bietet OneFootball die Partie ebenfalls an. Das Einzelspiel könnt Ihr für 3,99 Euro kaufen.

HSV vs. St. Pauli: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou St. Pauli: Vasilj - Zander, Medic, J. Lawrence, Paqarada - Smith - Becker, Hartel - Irvine - Burgstaller, Amenyido

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle