Im Abendspiel der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Erzgebirge Aue. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Erzgebirge Aue empfängt am 20. Spieltag der 2. Bundesliga Schalke 04. Rückt der Bundesliga-Absteiger heute wieder näher an die Aufstiegsplätze ran oder kann Aue heute erneut im Abstiegskampf punkten? Das erfahrt Ihr hier alles im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Erzgebirge Aue vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach vier Niederlagen in Folge empfing Erzgebirge Aue zum Rückrundenstart in der letzten Woche den Ligaprimus FC St. Pauli. Nach einer tollen Leistung entführte Aue am letzten Samstag einen Punkt aus Hamburg. Eine ähnliche Leistung wird es heute wahrscheinlich auch benötigen, um Schalke 04 Paroli zu bieten. Der Bundesliga-Absteiger ist immer noch mitten drin im Aufstiegskampf. Zuletzt gab es jedoch zwei Unentschieden gegen den HSV und Holstein Kiel. Punkte müssen heute also dringend her, um den Abstand auf die Aufstiegsränge nicht zu groß werden zu lassen.

Vor Beginn: Das Abendspiel am 20. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt heute um 20.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Erzgebirge Aue und Schalke 04.

Erzgebirge Aue vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Austellungen

Erzgebirge Aue: Männel - Cacutalua, Gonther, Carlson - Strauß, Fandrich, Zolinski - Jonjic, Hochscheidt - Kühn, Owusu

Männel - Cacutalua, Gonther, Carlson - Strauß, Fandrich, Zolinski - Jonjic, Hochscheidt - Kühn, Owusu Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Sané, Itakura - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Bülter

Erzgebirge Aue vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auf Sport 1 läuft das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und Schalke 04 heute live und in voller Länge im Free-TV. Ab 19.30 Ihr beginnen auf Sport 1 die Vorberichte. Zudem bietet der Sportsender einen kostenlosen Livestream seines Programms an. Dort könnt Ihr heute ebenfalls die Partie live und vollumfänglich verfolgen.

Sky zeigt die Partie heute Abend exklusiv im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 2. Dort beginnen die Vorberichte zum Spiel um 20.00 Uhr. Wer die Partie bei Sky im Livestream sehen möchte, der kann auf die Sky Go-App zurückgreifen, oder bei dem Privatsender das Sky Ticket buchen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga, 20. Spieltag: Die aktuelle Tabelle