2. Liga: Darmstadt festigt Rang zwei - Schanzer verlieren auch mit Neu-Coach Rehm

Der SV Darmstadt 98 beendet die Hinrunde der 2. Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Der neue Trainer Rüdiger Rehm hat die Talfahrt von Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt nicht stoppen können. Holstein Kiel hat derweil die Chance verpasst, sich von den Abstiegsrängen weiter abzusetzen.

Das Überraschungsteam von Trainer Torsten Lieberknecht gewann das Top-Duell des 17. Spieltags beim SC Paderborn mit 1:0 (0:0) und festigte mit nun 32 Punkten die Position hinter Herbstmeister FC St. Pauli (35). Paderborn (27) verpasste den Sprung auf Rang zwei - und ist nun schon viermal in Folge sieglos.

"Wir glauben an uns", sagte Lieberknecht bei Sky: "Es wäre auch ohne Tore ein interessantes Spiel gewesen, am Ende war es aber ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten einen Tick mehr Chancen und haben wirklich kaum etwas zugelassen."

Innenverteidiger Patric Pfeiffer (81.) entschied ein intensives Duell zweier Teams, die kaum jemand zur Saisonhalbzeit so weit oben erwartet hatte. Darmstadt lief vor 2924 Zuschauern früh an, die Gastgeber hatten anfangs Probleme, dieses Pressing zu überspielen.

Chancen ließen aber beide Mannschaften kaum zu, erst nach fast einer halben Stunde war Dennis Srbeny der Paderborner Führung nahe, Marcel Schuhen hielt aber stark (26.).

Auf der Gegenseite scheiterte wenig später Mathias Honsak bei seiner Großchance an Jannik Huth (36.), die vermeintliche Führung für Darmstadt durch Phillip Tietz zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (41.).

Nach der Pause wurde das Spiel etwas ruppiger, echte Möglichkeiten gab es weiter kaum. Eine vergab Marco Schuster für Paderborn aus kurzer Distanz (68.), dann war Pfeiffer per Kopf erfolgreich.

Schanzer verlieren auch mit Neu-Coach Rehm

Die Schanzer verloren gegen Hannover 96 1:2 (1:2).

Maximilian Beier (9.) schoss das Führungstor für die Gäste von der Leine, Marcel Gaus (29.) gelang der Ausgleich für die Gastgeber. Linton Maina (38.) brachte die Niedersachsen wieder in Führung und auf die Siegerstraße.

Der Aufsteiger aus Ingolstadt ist seit nunmehr zwölf Spielen sieglos. Rehm hatte vergangenen Mittwoch die Nachfolge von Andre Schubert beim FCI angetreten. Aufseiten von Hannover feierte Interims-Coach Christoph Dabrowski ein erfolgreiches Auswärtsdebüt, es war der zweite Sieg in Folge für 96.

"Wir mussten eigentlich früher den Deckel drauf machen, aber ich bin sehr glücklich über die drei Punkte", sagte Dabrowski bei Sky. Ingolstadt hatte einige gute Einschusschancen, ging allerdings allzu fahrlässig damit um. Hannover wirkte insgesamt abgeklärter und effektiver im Offensivspiel.

Kieler Störche nur Remis gegen Sandhausen

Gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen mussten sich die Störche mit einem 2:2 (1:1) zufriedengeben.

Benedikt Pichler (19.) schoss die Hausherren zwar in Führung, doch Cebio Soukou (26.) glich für den SVS aus. Mit dem zweiten Torschuss gingen die Gäste durch Alexander Schirow (72.) dank gnadenloser Effizienz sogar in Führung. Steven Skrzybski (83.) gelang noch der Ausgleich für den KSV Holstein, er bewahrte sein Team vor einer Heimpleite.

Sandhausen konnte sich über das zweite Remis in Folge freuen, nachdem es davor drei Niederlagen hintereinander gegeben hatte. Der Rückstand auf die Kieler beträgt allerdings weiterhin vier Zähler.

Schon in der siebten Minute hatte Fin Bartels das 1:0 für Kiel auf dem Fuß, allerdings parierte Sandhausens Keeper Patrick Drewes glänzend. In der 43. Minute war Drewes erneut Endstation für Bartels, der Nachschuss von Fabian Reese landete am Außennetz.

In der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber zwar optisch überlegen, aber Sandhausen gelang es, mit relativ wenig Aufwand erfolgreich Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Skrzybski bewahrte sein Team vor Schlimmerem.