Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga trifft Hannover 96 auf den HSV. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Es ist sicherlich kein Spitzenspiel zwischen Hannover und dem HSV, auch wenn beide Mannschaften zu den klingendsten Namen der Liga gehören. Hannover spielt in dieser Saison viel zu schwach und muss sich auf den Abstiegskampf konzentrieren, während der HSV Schwierigkeiten hat, ganz nach vorne zu kommen, weil die Mannschaft zu häufig Unentschieden spielt.

Die 96er wären ein weiterer großer Name, der droht, in die 3. Liga abzurutschen, wenn sich ihr Saisonverlauf nicht nachhaltig bessert. Der HSV braucht nun Siege, damit die Lücke zu den Topmannschaften geschlossen werden kann. Die Hamburger Ausgangsposition ist immer noch gut, nur zwei Punkte hinter Platz drei.

Hannover 96 vs. HSV: Termin, Ort, Datum

Wettbewerb: 2.Bundesliga

Datum: 05.12.2021 | Zeit: 13:30 Uhr

Spielort: HDI - Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Hannover und Hamburg nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Hannover 96 vs. HSV, Übertragung: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zur Partie Hannover vs. HSV.

Hannover 96 vs. HSV: Formcheck

Hannovers letzter Erfolg geht auf den DFB-Pokal zurück (3:0 gegen Düsseldorf), aber in der Liga gelang der Mannschaft schon seit Wochen kein Sieg mehr. Gegen schwächere Gegner gelangen nicht mehr als ein Treffer, gegen stärkere gar keiner. Zuletzt gab es eine 0:4-Klatsche gegen den Karlsruher SC. Hannover spielte sich in Karlsruhe keine Großchancen heraus und wurde von den gut aufgelegten Gästen schnell erledigt. Fast die komplette Abwehr wirkte überfordert mit dem Angriffsspiel des KSC und nach vorne gab es kaum Impulse. Luka Krajnc in der Innenverteidigung gewann kaum Kopfballduelle und spielte auch viele Fehlpässe im Spielaufbau. Sebastian Kerk war zumindest sehr bemüht, auch wenn von ihm keine große Torgefahr ausging.

Beim HSV könnte der Knoten in der Offensive geplatzt sein. Sieben Tore in den letzten beiden Spielen sprechen für sich. Beide Spiele wurden auch gewonnen, sodass der HSV wieder einmal kurz davor ist, die Aufstiegsränge anzupeilen. Gegen Hannover kann der Klub nun im Nordderby die Weichen stellen. Gegen Ingolstadt war ein Klassenunterschied festzustellen. Die Hamburger belagerten das Tor der Gäste und schossen 21-mal. Vier Großchancen entstanden und drei ließ der HSV noch liegen, sodass ein weit höherer Sieg möglich gewesen wäre. Die Sturmreihe war gut in Form, Bakary Jatta und Faride Alidou trugen sich in die Torschützenliste ein.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle