Nach Kritik an Chefcoach Zimmermann: "96" mahnt Schatzschneider ab

Wegen öffentlicher Kritik an der Arbeit von Cheftrainer Jan Zimmermann hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 Vereinslegende Dieter Schatzschneider eine förmliche Abmahnung erteilt. Der 63-Jährige ist als Jugend-Scout bei den Niedersachsen beschäftigt.

In einer offiziellen Mitteilung nannte der Klub die Aussagen des einstigen Torjägers "inakzeptabel".

Schatzschneider hatte sich in einer Talkshow unter anderem so geäußert: "Ich denke, da steckt viel gutes Potenzial in dieser Mannschaft, das müsste einer nur mal wecken. A mit einer richtigen Aufstellung und B auch mit der richtigen Taktik."

Nach 14 Zweitliga-Spieltagen nehmen die Niedersachsen den 15. Tabellenplatz ein. Im DFB-Pokal allerdings konnten sich die "Roten" für das Achtelfinale qualifizieren.