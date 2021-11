2. Bundesliga: KSC deklassiert Hannover 96 - Darmstadt 98 zurück auf Platz eins

Der Karlsruher SC hat eine vier Spiele andauernde Negativserie in der 2. Bundesliga beendet. Die Badener gewannen gegen Hannover 96, seit nunmehr acht Spielen hintereinander sieglos, mit 4:0 (3:0). Die Niedersachsen rutschten durch die Pleite auf Relegationsplatz 16 ab.

Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi (17.) brachte den KSC in Führung. Daniel Gordon (27.) und Marvin Wanitzek (29.) machten per Doppelschlag schon in der ersten Halbzeit alles klar. Philipp Hofmann (83.) sorgte mit seinem achten Saisontor für den Endstand.

Nur in der Anfangsphase gestalteten die Gäste die Partie offen. Nach dem Rückstand brachen allerdings alle Dämme, die Abwehr war sehr anfällig und lud die Karlsruher ein.

Einmal mehr zeigte sich, dass Hannover in dieser Saison auch in der Offensive große Probleme hat. Für 96 stehen nur zehn Tore zu Buche. Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte setzten sich die Niedersachsen in der Offensive besser in Szene.

In der 34. Minute wurde ein Treffer von Lukas Hinterseer wegen Handspiels nach Videobeweis nicht gegeben. Fünf Minuten später hatte er mit einem Pfostenschuss Pech. Allein siebenmal ist Hannover in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer geblieben.

2. Bundesliga: Darmstadt verdrängt St. Pauli wieder von Platz eins

Darmstadt 98 hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erobert. Im Geisterspiel bei Erzgebirge Aue setzten sich die Lilien mit 2:1 (0:0) durch.

Luca Pfeiffer (62.) erzielte das Führungstor für die Gäste, er erhöhte sein Saisontrefferkonto auf zwölf. Aaron Seydel (75.) zeichnete für das 2:0 verantwortlich. Antonio Jonjic (85.) verkürzte für Aue. Es war der vierte Sieg in Folge für die Hessen, und es waren die Punkte 17, 18 und 19 aus den letzten sieben Spielen.

Interessant, dass SVD-Trainer Torsten Lieberknecht keines seiner zwölf Zweitligaspiele gegen Aue verloren hat (fünf Siege, sieben Remis). Für Aue ging eine Serie von zuletzt zehn Punkten aus den vergangenen vier Begegnungen, darunter zwei Siege in Folge, zu Ende.

Für die erste große Aufregung sorgte die Aberkennung eines Eigentores durch Sören Gonther (12.) durch den Video-Assistenten. Die TV-Bilder zeigten eine Abseitsstellung von Phillip Tietz.

In der 22. Minute gab es eine große Chance für die Hausherren. Jonjic scheiterte allerdings mit seinem Schuss am glänzend per Fußabwehr parierenden Torwart Marcel Schuhen.