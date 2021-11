SC Paderborn vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga muss Hansa Rostock auswärts in Paderborn ran. Alle Informationen zur Zweitligabegegnung und wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Bundesliga stehen am Sonntagmittag noch drei Begegnungen an. Eine dieser drei Begegnungen ist das Duell zwischen dem SC Paderborn und dem FC Hansa Rostock, das zeitgleich mit den anderen beiden Partien um 13:30 Uhr in der Benteler-Arena angepfiffen wird. Die letzten vier Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine wurden alle in der 3. Liga ausgetragen, zuletzt in der Saison 17/18. Jetzt sind beide Klubs wieder in der zweithöchsten deutschen Spielklasse vertreten und für den SC Paderborn könnte es bald sogar schon wieder noch eine Liga nach oben gehen.

SC Paderborn vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Datum, Termin, Infos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2021, um 13:30 Uhr

Spielort: Paderborn, Benteler Arena (bis zu 15.000 Zuschauer)

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 15. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

SC Paderborn vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Übertragung heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Paderborn und Rostock wird im TV exklusiv bei Sky zu sehen sein. Der Privatsender hält die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga in dieser Saison. Um die heutige Partie bei Sky im Livestream zu sehen, gibt es außerdem einige Alternativen.

Um Sky nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Hier findet Ihr das Angebot von Sky.

SC Paderborn vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Übertragung heute im Liveticker

Zudem könnt ihr die Partie wie gewohnt im Liveticker von Spox verfolgen. Wir liefern euch alle Highlights zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker Paderborn vs. Rostock.

SC Paderborn vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Formcheck der Teams

Der SC Paderborn spielt weiterhin eine sehr erfolgreiche Saison und findet sich mit 25 Punkten aktuell auf dem dritten Tabellenplatz wieder. Nur der SV Darmstadt (26) und der FC St. Pauli (29) haben im bisherigen Saisonverlauf noch mehr Punkte eingefahren. Mit einem Sieg gegen Rostock könnten die Ostwestfalen also auf den zweiten Tabellenplatz vordringen, was nach den Ergebnissen der letzten Wochen gar nicht mal unwahrscheinlich ist. Aus den letzten drei Spielen haben die Paderborner sieben von neun möglichen Punkten eingefahren, nachdem aus den Spitzenspielen gegen Jahn Regensburg (1:1) und den HSV (1:2) zuvor nur ein Zähler mitgenommen wurde.

Die Gäste aus Rostock haben kürzlich das erste Mal in dieser Saison zwei Spiele am Stück gewonnen und wollten am vergangenen Spieltag gegen Aue unbedingt den dritten Sieg hintereinander einfahren. Geklappt hat das aber leider nicht. Trotz spielerischer Überlegenheit (59 % Ballbesitz, 16:9 Schüsse) sind die Veilchen dank der Tore von Nicolas Kühn (16.) und Antonio Jonjic (66.) am Ende als lachender Sieger vom Platz gegangen. Die Euphorie ist nach dem Heimsieg gegen Düsseldorf (2:1) und dem Auswärtssieg beim Tabellenvierten Jahn Regensburg (2:3) damit vorerst gebremst worden.

SC Paderborn vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle