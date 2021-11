Markus Anfang und der Impf-Skandal um Werder Bremen: "Der Tatverdacht hat sich erhärtet"

Auch am Montag sind im Skandal um den gefälschten Impfpass von Markus Anfang weitere Details ans Licht gekommen, die den ehemaligen Trainer von Werder Bremen immer schwerer belasten.

So gehen die Behörden in Bremen mittlerweile davon aus, dass Anfang seinen Impfpass wirklich gefälscht hat. "Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die für das Impfzentrum Köln zuständig ist, hat uns mitgeteilt, dass die Personalien des Herrn Anfang nicht im EDV-System vorhanden sind. Das heißt, er wurde nicht in Köln geimpft", sagte Oberstaatsanwalt Frank Passade der Bild und schob nach: "Auch die Chargen-Nummer, die in seinem Impfbuch steht, wurde nie in dem Impfzentrum verimpft. Der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet."

Auf die explizite Nachfrage, ob Anfangs Impfausweis gefälscht ist, sagte Passade: "Das scheint der Fall zu sein."

Der Ex-Bremer hat bislang noch keine Aussage gemacht. Passade dazu: "Erst einmal wird der Anwalt Akteneinsicht fordern und dann gucken, ob sein Mandant etwas zu den Vorwürfen sagen will."

Markus Anfang: Auch Co-Trainer Junge drohten Konsequenzen

Wie die Bild schreibt, sollen der 20. April und 1. Juni die angeblichen Impfdaten sein, an denen sich Anfang in Köln vermeintlich geimpft haben soll. Allerdings: Am 20. April war Anfang noch Trainer beim SV Darmstadt 98 und coachte am Abend sein Team beim Spiel in Würzburg - 300 Kilometer von Köln entfernt.

Dazu bringt den Trainer ein Foto in die Bredouille, das die Bild zeigte: Anfang verkleidet in einem Koch-Kostüm auf einer Karnevalsfeier am 11. November in Köln - mutmaßlich ungeimpft. Auf dieser Party galt die jedoch 2G+-Regel. "Nur Geimpfte (mit QR-Code oder Impfausweis) und Genesene (mit Genesenenzertifikat) dürfen mit uns feiern. Zusätzlich bitten wir um die Vorlage eines zertifizierten Schnelltests, um Impfdurchbrüche zu vermeiden", hieß es vom Veranstalter.

Auch Anfangs Co-Trainer Florian Junge drohen weitere Konsequenzen. "Wir sind dabei, ein Verfahren einzuleiten. Hinweise auf weitere Verdachtsfälle bei Werder haben wir nicht", so Passade.