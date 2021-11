HSV vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga muss der FC Ingolstadt auswärts beim HSV ran. Alle Informationen zur Zweitligabegegnung und wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

In der 2. Bundesliga steht am Wochenende bereits der 15. Spieltag an, bis zur Winterpause ist es nicht mehr lange hin. Die Tabelle liegt im deutschen Unterhaus auch zu diesem Zeitpunkt der Saison noch äußerst nah beieinander, der HSV kämpft dabei standesgemäß mal wieder um die Rückkehr in die Bundesliga. Der kommende Gegner aus Ingolstadt, der am Sonntag um 13:30 Uhr in Hamburg antreten muss, hat hingegen gänzlich andere Sorgen.

Der HSV steht aktuell mit 23 Punkten nur auf Rang sechs, die Tabellenspitze ist allerdings nur drei Zähler entfernt. Zudem haben die Hanseaten das Kunststück fertiggebracht, als einziges Team der 2. Bundesliga bislang erst eine einzige Partie zu verlieren. Ingolstadt befindet sich dagegen am gänzlich anderen Ende der Tabelle. Der Aufsteiger kommt nach 14 Spielen auf nur sechs Punkte, das rettende Ufer ist bereits acht Zähler weg. Der FCI konnte erst einen einzigen Sieg einfahren, alle anderen Vereine gewannen bislang mindestens drei Spiele.

HSV vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Datum, Termin, Infos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2021, 13:30 Uhr

Spielort: Hamburg, Volkspark-Stadion

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 15. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

HSV vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Übertragung heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Hamburg und Ingolstadt wird im TV exklusiv bei Sky zu sehen sein. Der Privatsender hält die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga in dieser Saison. Um die heutige Partie bei Sky im Livestream zu sehen, gibt es außerdem einige Alternativen.

HSV vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Übertragung heute live im Liveticker

HSV vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Formcheck der Teams

Die Hamburger sind in dieser Saison bislang enorm schwer zu schlagen, für einen Aufstiegskandidaten holen sie allerdings auch zu wenig Dreier. Der HSV hat in der aktuellen Spielzeit erst ein einziges Pflichtspiel verloren, im August am dritten Spieltag gegen St. Pauli. Seitdem steht eine herausragende Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge zu Buche. Da die Hanseaten allerdings in der 2. Bundesliga auch bereits achtmal Unentschieden spielten (Liga-Höchstwert), reicht es bislang nur zu Rang sechs.

Für die Ingolstädter verläuft die Rückkehr in die 2. Bundesliga bislang absolut nicht nach Plan. Erst ein einziger Sieg steht für den Aufsteiger nach 14 Spieltagen in der Statistik, lediglich Abstiegskandidat Sandhausen konnte geschlagen werden. Zuletzt verloren die Bayern sogar vier Partien in Folge, dieser schwarzen Serie konnte dann am letzten Wochenende mit dem 1:1 gegen Karlsruhe immerhin ein Ende gesetzt werden. Alles in allem sieht die Situation des FCI aber alles andere als rosig aus, der direkte Wiederabstieg scheint bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison nur noch schwer abzuwenden.

HSV vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle