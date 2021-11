Duell im letzten Tabellendrittel der 2. Bundesliga. In einem von zwei Auftaktspielen des 13. Spieltags empfängt Holstein Kiel die Mannschaft von Dynamo Dresden. Hier gibt's zum Liveticker der Partie.

Mit Holstein Kiel und Dynamo Dresden sind zwei Teams, die mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet waren, aktuell lediglich in der unteren Tabellenhälfte anzufinden. Das direkte Duell am 13. Spieltag der 2. Liga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften befinden sich derzeit in einem Formtief. Während die Ostdeutschen seit fünf Partien auf einen Sieg warten, sind die Störche sogar schon seit sechs Spieltagen erfolglos.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.30 Uhr von Schiedsrichter Florian Heft angepfiffen. Austragungsort ist das Kieler Holstein-Stadion.

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Dähne - Korb, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Holtby - Bartels, Mühling, Porath, Skrzybski - Pichler

Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, Giorbelidze - Y. Stark - Kade, L. Herrmann - Mörschel - M. Schröter, Daferner

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Tabelle vor dem 13. Spieltag