1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga spielt der 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream oder im Liveticker sehen könnt, erläutern wir Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Freitag, den 05. November um 18.30 Uhr, kommt es zur Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Werder Bremen. Stattfinden wird das Spiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Mit Nürnberg kommt auf Werder Bremen ein absoluter Härtetest zu. Die Cluberer mussten am vergangen Spieltag die erste Saisonniederlage im zwölften Saisonspiel hinnehmen. Nürnberg steht aktuell mit 21 Punkten auf Tabellenplatz fünf und hat einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz.

Für den Gast aus Bremen grenzt der bisherige Saisonverlauf eher einer Achterbahnfahrt. Siege wechseln sich laufend mit Niederlagen und Unentschieden ab. Folglich steht Bremen auch im Tabellenmittelfeld auf Platz 10. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg, dürfte heute also eine Reaktion zu erwarten sein.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sky hält wie gewohnt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga am Freitag. Das Spiel zwischen Nürnberg und Bremen macht da keine Ausnahme. Live im TV lässt sich die gesamte Partie auf Sky Sport Bundesliga 3 verfolgen. Das Spiel wird ebenfalls in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1, zusammen mit den beiden anderen Begegnungen am heutigen Tag, gezeigt.

Wer das Spiel bequem im Livestream auf seinem Tablet oder Smartphone schauen möchte, dem bieten sich zwei Alternativen. Zum einen kann mit der Sky-Go-App das gesamte Sky-Angebot gestreamt werden. Die andere Möglichkeit bietet das Sky Ticket, welches Ihr bei Sky buchen könnt, und Euch ebenfalls den Zugang zur Übertragung des Spiels zwischen Nürnberg und Bremen ermöglicht. Alle Angebote von Sky könnt Ihr über ein kostenpflichtiges Abo erwerben.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Shuranov, Borkowski

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet einen umfangreichen Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Werder Bremen an. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde, auch wenn Ihr das Spiel nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Informationen

Datum: 05. November

05. November Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Der 13. Spieltag im Überblick