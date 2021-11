Im Duell zweier Traditionsvereine treffen am heutigen frühen Abend der 1. FC Nürnberg und der SV Werder Bremen in der 2. Liga aufeinander. Hier gibt's den Liveticker zur Partie.

Der 1. FC Nürnberg, bis zum vergangenen Wochenende noch ohne Niederlage in der laufenden Saison, empfängt den Absteiger aus Bremen, der aus den letzten sechs Partien lediglich einen Sieg einfahren konnte. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Fast zwei Jahre liegt die letzte Begegnungen der beiden Mannschaften zurück. Damals noch in der ersten Bundesliga, stand am Ende ein 1:1 zu Buche. In der 2. Bundesliga trafen die beiden Teams noch nie aufeinander.

Vor Beginn: Schiedsrichter Tobias Welz soll die Partie heute um 18.30 Uhr anpfeifen. Austragungsort ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiels 1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Dovedan, Schäffler

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Wie auch schon in den vergangenen Jahren geht auch in diesem kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbei, wenn Ihr Euch Spiele der zweiten deutschen Fußballliga anschauen wollt.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Livestream

Um die Partie heute live zu verfolgen, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen könnt Ihr direkt bei Sky ein Abonnement abschließen. Das Sky Sport Paket gibt es entweder mit Sky Go oder Sky Ticket und kostet zwischen 20- und 30 Euro.

Die zweite Möglichkeit bietet die Plattform OneFootball. Dank einer kürzlich in die Wege geleiteten Kooperation mit Sky ist es nun auch möglich Einzelspiele über die App zu kaufen. Der Preis für Partien der 1. und 2. Bundesliga belaufen sich in der Regel auf 3,99€.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im TV und Fernsehen

Der Übertragungsbeginn auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) wurde auf 18.00 Uhr festgelegt, damit zirka eine halbe Stunde vor Anpfiff der Partie. Durch das Geschehen führen wird Kommentator Klaus Veltmann. Alternativ zum Einzelstream gibt es auch eine Konferenz mit dem zweiten Spiel des Tages: Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden. Übertragender Sender ist in dem Fall Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Tabelle vor dem 13. Spieltag