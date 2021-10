Nordderby in der 2. Bundesliga: Werder Bremen fordert mit dem FC St. Pauli den aktuellen Spitzenreiter heraus. So könnt Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Werder Bremen vs. St. Pauli, 2. Bundesliga: Wann? Wo?

Das dürfte interessant werden: Am heutigen Samstag, den 30. Oktober stehen sich in Bremen der SV Werder und der FC St. Pauli gegenüber. Ausgetragen wird das Nordderby im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga, Spielort ist das Wohninvest Weserstadion.

Werder Bremen vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr das Aufeinandertreffen bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte für die Ausstrahlung aller Spiele der 2. Liga. Zu Werder gegen St. Pauli müsst Ihr nach dem Kanal Sky Sport Bundesliga 8 suchen. Los geht es mit den Vorberichten dort um 13 Uhr. Euer Kommentator ist Klaus Veltman.

Abrufen könnt Ihr das Live-Programm dann auch via Livestream. Zur Verfügung stehen Euch dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Abgesehen von der 2. Liga sendet Sky auch die Bundesliga immer Samstag sowie unter anderem die Premier League live.

Werder Bremen vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Gerade dann, wenn Ihr kein Sky-Abo habt und Euch ein Liveticker reichen sollte, seid Ihr hier bei SPOX vollkommen richtig. Wir bieten Euch nämlich auch zum heutigen Spiel in Bremen stetige schriftliche Updates an. So werdet Ihr sicher nichts verpassen.

Werder Bremen vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Werder Bremen - FC St. Pauli

Werder Bremen - FC St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 30. Oktober 2021

30. Oktober 2021 Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Werder Bremen vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Weiser, Veljkovic, Friedl, Agu - Gruev - Rapp, Schmid - Dinkci, Bittencourt - Ducksch

Zetterer - Weiser, Veljkovic, Friedl, Agu - Gruev - Rapp, Schmid - Dinkci, Bittencourt - Ducksch FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Dittgen, Burgstaller

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 12. Spieltag

Werder Bremen mag den größeren Namen haben, als Favorit gilt vor diesem Duell aber wohl ohne Zweifel der FC St. Pauli. Immerhin führen die Hamburger die 2. Liga derzeit an. Von bis dato elf Begegnungen haben sie acht gewonnen und einmal remis gespielt, was ihnen 25 Punkte eingebracht hat.

Bundesliga-Absteiger Werder dagegen steckt im Mittelfeld fest, ist mit 15 Zählern nur Zehnter. St. Pauli hat also bislang fast doppelt so viele Punkte gesammelt und reist zudem mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie an die Weser.